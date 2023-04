Jony Ive mit Edison Award für sein Lebenswerk als Designer ausgezeichnet

LoveFrom und Ex-Apple-Chefdesigner Jony Ive wurde in Florida mit dem Edison Award für sein Lebenswerk als Designer ausgezeichnet. Überreicht wurde der Preis von Wendell Weeks, CEO von Corning, bekannt für die Herstellung von Glas für das iPhone.

Wendell sagte, dass Ive „versucht, unser Leben ein bisschen besser zu machen“, und „Sie sollten sehen, was er auf dem Reißbrett hat… einige der besten Sachen bisher.“ Ive bedankte sich und sagte bei der Preisübergabe:

Wendell lebt und versteht den kreativen Prozess. Inmitten einer unvorhersehbaren, oft chaotischen und schmerzhaften Reise hat er mich bei unzähligen Gelegenheiten daran erinnert, warum wir das tun. Nicht wie – sondern warum. Unsere Motivation ist ein Indikator für unsere Werte, sie beschreibt, wer wir sind. Unsere Motivation ist auch unser Treibstoff. Unsere Entschlossenheit, unser Fokus wird durch das angetrieben, was uns motiviert. Ich kann mir keine stärkere Motivation vorstellen als den Wunsch, der Menschheit zu dienen und sie zu unterstützen. Die Wahrheit ist, wenn ich das nur für mich machen würde, würde ich es schlecht oder gar nicht machen.“

Ive bezog sich auch auf Steve Jobs und insbesondere auf eine E-Mail, die Jobs ihm einst schickte und die jetzt in dem Buch „Make Something Wonderful“ des Steve Jobs Archive zu finden ist. Es ist die E-Mail, in der es heißt: „Ich liebe und bewundere meine lebenden und toten Spezies und bin für mein Leben und mein Wohlergehen vollkommen auf sie angewiesen.“

„Jedes Mal, wenn ich diese E-Mail lese, verlangsamt ihre Wahrheit und Bescheidenheit die Zeit, lässt den Lärm verstummen und weist meine trivialen Sorgen in ihre Schranken. Anstatt auf meine Füße zu starren, hilft es mir, den Kopf zu heben und mich an meine wahre Motivation zu erinnern, und es hinterlässt bei mir nur Dankbarkeit.“, ergänzte Ive.

Foto: Apple.