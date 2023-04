Make Something Wonderful: Digitales Buch von Steve Jobs

In genau einer Woche wird ein neues eBook erscheinen. Das ist zunächst einmal nichts besonderes. Es handelt sich allerdings um ein Buch von Steve Jobs, dem 2011 gestorbenen Apple-Gründer. Freunde, Wegbegleiter und nicht zuletzt seine Frau Laurene Powell Jobs haben im vergangenen September das digitale Steve Jobs Archive gegründet, in dessen Rahmen nun das digitale Buch Make Something Wonderful erscheint.

Dieses Buch besteht aus Reden, Interviews und Schriftverkehr von Steve Jobs, es sind also seine Worte, die wir zu lesen bekommen. „In diesem Buch erzählt Steve von seiner Kindheit, von der Gründung und dem Rauswurf von Apple, von seiner Zeit bei Pixar und NeXT und schließlich von seiner Rückkehr zu dem Unternehmen, mit dem alles begann“, heißt es in der offiziellen Ankündigung.

Die Washington Post durfte bereits einen Blick in das Buch werfen und konnte festhalten: „Es ist eine Mischung aus posthumen Memoiren und einem Sammelalbum und wird anhand von Notizen und Entwürfen, die Jobs an sich selbst gemailt hat, Auszügen aus Briefen und Reden, mündlichen Erzählungen und Interviews, Fotos und Erinnerungsstücken erzählt.“

Laurene Powell Jobs, die langjährige Ehefrau von Steve Jobs, unterstreicht zudem, dass es sich tatsächlich um seine Worte und seine Arbeiten handelt. Anders als ja zum Beispiel bei der autorisierten Biografie von Steve Jobs, die von Walter Isaacson geschrieben wurde.