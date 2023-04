Scanner Pro mit Update: Neues Menü erleichtert Handhabung vieler Scans

Scanner Pro (App Store-Link) von Readdle zählt zu den besten Scanner-Apps für iPhone und iPad. Wer die App damals zum Einmalpreis gekauft hat, kann Scanner Pro weiterhin im vollen Umfang verwenden. Neukunden bekommen alle Funktionen aber nur noch im Abo, das 21,99 Euro pro Jahr kostet.

Version 8.13.2 führt ein neues Auswahl-Menü ein, das ihr fortan immer oben rechts findet. Über die drei Punkte könnt ihr in der Übersicht auf diverse Sortieroptionen zugreifen, die Ansicht zwischen Raster und Liste umschalten oder neue Ordner anlegen. Ab sofort bleibt das Menü auch immer dann erreichbar, wenn man durch die Liste scrollt. Zuvor wurde das Auswahl-Menü unzugänglich, sobald man in der Liste gescrollt hat. Das ist eine kleine Änderung, die in der Praxis aber vieles einfacher macht.

Ob man für eine Scanner-App ein Abo abschließen möchte, sei mit Hinweis auf diverse Alternativen diskutabel. Unter anderem verweise ich gerne auf QuickScan, eine Scanner-App, die sich komplett kostenlos nutzen lässt. Ein paar Hinweise auf die optionale Unterstützung per Spende muss man hier aber in Kauf nehmen. Wer besonders selten Dokumente digitalisiert, kann auch die Notizen-App nutzen, die ebenfalls eine einfache Scanner-Option bietet.