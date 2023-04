Qingping Thermometer mit HomeKit über Thread für 29,99 Euro im Angebot

Ende Dezember ist das Qingping Thermometer mit Support für HomeKit über Thread gestartet – damals für 44,99 Euro. Heute könnt ihr für nur 29,99 Euro (Amazon-Link) zugreifen und so 15 Euro sparen. Wie lange das Angebot gültig ist, können wir leider nicht sagen.

Der Vorteil des Qingping Thermometers: Das große E-Ink Display, auf dem die aktuelle Temperatur sowie die Luftfeuchtigkeit in Prozent angezeigt werden. Die Kommunikation über Thread setzt einen kompatiblen Hub voraus, zum Beispiel einen HomePod mini oder ein neues Apple TV 4K. Ein Update für Matter soll es zukünftig auch geben. Die Einrichtung erfolgt wie gewohnt über HomeKit und die Home-App.

Die integrierte Knopfzelle hält rund 8 Monate, zudem kann man den HomeKit-Sensor per Halterung auch an der Wand befestigen. Die genauen Abmessungen betragen 74 x 74 x 14 Millimeter, die Messbereiche liegen zwischen 0 und 50 Grad. In der Qingping+ App gibt es zudem Auswertungen in Form von Graphen.

Während die H-Version (nur HomeKit) und die M-Version (Qingping+/Mi Home) über Bluetooth funken und so die Reichweite eingeschränkt ist, bietet Thread eine deutlich höhere Reichweite und bessere Zuverlässigkeit.

