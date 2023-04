Vantrue Nexus 5: Neue Dashcam mit vier Kameras bietet Rundumüberwachung

Die neue Vantrue Nexus 5 ist eine 4-Kanal Dashcam, die mit insgesamt vier Kameras für eine Rundumüberwachung sorgt. Aktuell ist der Vorverkauf gestartet und ihr könnt euch die N5 für 328 Euro statt 364 Euro sichern, der Versand startet ab dem 1. Juni 2023.

Das Hauptmodul filmt natürlich nach vorne raus, hier gibt es 1944p. Die Innenkabine kann mit zwei weiteren Kameras von vorne und hinten abgedeckt werden, zudem filmt eine weitere Kamera den rückseitigen Verkehr. Hier gibt es jeweils 1080p mit 30 fps.

Die Vantrue N5 ist mit dem Starvis 2-Sensor der neuesten Generation von Sony ausgestattet, der eine bessere Bildqualität, Wiedergabe und Nachtsicht ermöglicht. Darüber hinaus unterstützt die Dashcam WiFi und Sprachsteuerung. Über 5GHz WLAN können Daten deutlich schneller von der Kamera auf das Smartphone übertragen werden, Vantrue gibt hier eine vierfache Geschwindigkeit im Vergleich zum 2,4Ghz WLAN an. In der Vantrue-App könnt ihr alle erdenklichen Einstellungen vornehmen und eure Clips speichern oder weiterleiten.

Gut: Wird ein Ereignis erkannt, zum Beispiel im Parkmodus, werden auch die 10 Sekunden vor dem Event aufgezeichnet und gespeichert, gleichzeitig auch die 30 Sekunden danach.

Für die Installation liegen Halterung und Kabel mit dabei. Die Frontkamera ist schnell montiert, in neueren Autos gibt es sogar einen USB-Anschluss direkt in der Nähe. Die weiteren Kameras müssen per Kabel ans Hauptmodul angeschlossen werden. Somit muss das Kabel durch das ganze Auto verlegt werden, mit ein wenig handwerklichem Geschick kann man das selbst machen, ansonsten muss man sich Hilfe suchen.

Alle weiteren Details zur neuen Vantrue Nexus 5 könnt ihr auf der Produktseite finden. Wer vor dem 30. April seine Bestellung aufgibt, bekommt eine 512 GB MicroSD-Karte, das Kabel-Kit zur Festinstallation und einen CPL-Filter kostenlos dazu. Wer im Mai bestellt, bekommt immerhin eine 256 GB MicroSD-Karte und das Kabel-Kit zur Festinstallation mit dazu.