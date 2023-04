Lego Bricktales: Baustein-Abenteuer erscheint als Premium-Spiel

Bereits vor einiger Zeit hat der dänische Baustein-Hersteller Lego ein wirklich tolles Spiel im App Store veröffentlicht. Lego Builder’s Journey ist 2019 im Rahmen von Apple Arcade veröffentlicht worden und ist ein wirklich nettes und kurzweiliges Puzzle-Spiel. Die aktuelle Neuerscheinung ist da schon wesentlich komplexer: Lego Bricktales (App Store-Link) kann ab sofort für 5,99 Euro auf iPhone und iPad installiert werden.

Wie kann man das Abenteuer am besten beschrieben? Erzählt wird die Geschichte von einem Enkel und einem Großvater, dessen Vergnügungspark geschlossen werden soll, wenn der Park nicht ordentlich renoviert wird. Genau das soll man mit Hilfe eines kleinen Roboters und einer außergewöhnlichen Maschine, die eine besondere Energiequelle benötigt, erledigen.

Die Maschine funktioniert nur mit Glückskristallen, die man erntet, indem man Menschen glücklich macht. Und genau hier steigt man in das toll gestaltete Abenteuer ein. Über ein Portal gelangt man in einen Dschungel, dort muss man Menschen nach einem Flugzeugabsturz helfen. Das klingt alles ziemlich abgedreht, ist aber wirklich toll und witzig verpackt. Für die Geschichte gibt es schon mal einen Daumen nach oben.

In Lego Bricktales wird eure Fantasie gefordert

Mit einem virtuellen Joystick lässt man den kleinen Jungen, den Hauptdarsteller von Lego Bricktales, durch die Welt laufen. Dort trifft man immer wieder auf Hindernisse, die man auf eine ganz besondere Art und Weise löst: In einem Editor-Modus baut man sich einfach die benötigten Elemente mit einer vorgegebenen Auswahl von Lego-Steinen.

Ist also zum Beispiel eine Brücke oder eine Treppe eingestürzt, baut man diese in Lego Bricktales einfach aus Bausteinen neu. Natürlich muss eine ordentliche Stabilität gegeben sein, damit das Bauwerk dann auch in die virtuelle Welt eingesetzt und von euch überquert oder anderweitig genutzt werden kann. Eine Idee, die mir ebenfalls sehr gut gefällt.

Etwas mühselig ist nur das freie Platzieren der Bausteine in der 3D-Umgebung. Der Platz auf dem iPhone-Display ist dafür schon wirklich sehr knapp bemessen, mehr Spaß macht es auf dem großen iPad. Aber auch dort sind insbesondere größere Bauwerke eine richtige Fummelei, zumal es ja keine Anleitungen oder ähnliches gibt. Aber genau das ist auch einer der großen Pluspunkte: Man baut nicht einfach eine Vorlage nach, sondern muss selbst kreativ werden und sich Lösungen ausdenken.

Rund zehn Stunden Spieldauer sind möglich

Lego Bricktales bietet fünf verschiedene Umgebunden und den Freizeitpark des Großvaters. Wie lang die Spieldauer der App genau ausfällt, kann ich euch bislang noch nicht genau sagen. Laut Rezensionen auf anderen Plattformen, für die es Lego Bricktales schon länger gibt, ist man nach rund acht Stunden fertig, wenn man sich wirklich beeilt. Wenn man es etwas gemütlicher angehen lässt, sind mehr als zehn Stunden realistisch. Angesichts des Preises von nur 5,99 Euro ist das wirklich viel. Und auch der Preis selbst ist klasse – für Mac und Windows zahlt man bei Steam beispielsweise 29,99 Euro.

Ebenfalls klasse: Wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, ob ihr Lego Bricktales auf dem iPhone oder iPad spielen möchtet, ist zwischendurch auch ein Wechsel möglich. Der Spielstand wird automatisch in der Cloud gespeichert und kann über verschiedene Geräte hinweg synchronisiert werden. Ebenso ist, wie auf den Screenshots zu sehen, eine deutsche Lokalisierung inbegriffen.