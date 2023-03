Vodafone: Neuer CallYa-Jahrestarif und zusätzliches Datenvolumen

Mobilfunkanbieter Vodafone nimmt den nahenden Frühlingsanfang zum Anlass, um Aktionen für sein CallYa-Angebot zu starten: Bestandskunden haben ab dem 21. März die Möglichkeit ein CallYa-Jahrespaket für 99,99 Euro mit 40 GB Datenvolumen zu bestellen. Neukunden dürfen sich über doppeltes Datenvolumen freuen.

Wer das Jahrespaket abonniert, kann die inkludierten 40 GB Datenvolumen über das ganze Jahr verteilen und surft entweder im 4G- oder 5G-Netz. Für Telefonie und SMS stehen 2.400 Minuten und Kurznachrichten zur Verfügung. Buchbar ist der CallYa Jahrestarif zunächst online und ab Ende März auch in allen Vodafone-Shops. Bestandskunden können ab Mitte März außerdem per Anruf über die Rufnummer 0172/2290229 in den Jahrestarif wechseln.

Osteraktion: Doppeltes Datenvolumen für Neukunden

Wollt ihr keinen Jahrestarif abschließen, sondern lieber monatlich zahlen, profitieren CallYa-Neukunden im Aktionszeitraum vom 21. März bis 18. April von verdoppeltem Datenvolumen für bis zu sechs Monate: Im Tarif CallYa Start gibt es dann monatlich 2GB statt 1GB, in der CallYa Allnet Flat S 6GB statt 3GB, in der CallYa Allnet Flat M 12GB statt 6GB, in der CallYa Allnet Flat L 18GB statt 9GB und im CallYa Digital 30GB statt 15GB. Alle CallYa-Tarife gibt es auch in Kombination mit einer eSIM, sodass ihr schon kurz nach eurer Buchung lossurfen könnt.

Seid ihr bereits Festnetz- oder TV-Kunde bei Vodafone, schenkt euch das Unternehmen im Rahmen seiner GigaKombi als CallYa-Neukunde außerdem 1GB Datenvolumen pro Monat.

Alle Tarife findet ihr hier auf einen Blick.