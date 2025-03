Zahlreiche neue Produkte von Belkin auf dem MWC vorgestellt

Im Rahmen der ShowStoppers auf dem Mobile World Congress hat Belkin gleich mehrere neue Produkte vorgestellt. Wir wollen euch die Neuheiten im Schnelldurchlauf vorstellen, bevor wir uns einige Highlights in den kommenden Wochen noch genauer ansehen werden. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, welche der neuen Gadgets euch am meisten interessieren.

BoostCharge Power Bank mit Display

Diese neue Powerbank wird ab Mai in zwei verschiedenen Größen erhältlich sein, mit 10.000 mAh für 29,99 Euro oder mit 20.000 mAh für 44,99 Euro. Beide Modelle verfügen über ein robustes, abnehmbares 15 Zentimeter langes Kabel zum Aufladen eines Geräts oder der Powerbank selbst. Erhältlich in den Farben Schwarz, Weiß, Pink, Blau und Sand verfügt diese Powerbank über ein kleines Display zur Anzeige der verbleibenden Kapazität. Mit einer Ausgangsleistung von 20 Watt steht ganz klar die Versorgung von Smartphones im Vordergrund.

BoostCharge Power Bank mit integriertem Kabel

Etwas schneller geht es beim Modell ohne Display, zumindest bei der Version mit 20.000 mAh. Hier gibt Belkin die Ausgangsleistung mit 30 Watt an. Das integrierte USB-C-Kabel ermöglicht das Aufladen unterwegs, während zusätzliche USB-C- und USB-A-Anschlüsse (20K) das gleichzeitige Aufladen mehrerer Geräte ermöglichen. Erhältlich in Schwarz, Weiß, Blau und Pink, hier geht es im April los. Die Preise liegen ebenfalls bei 29,99 Euro respektive 44,99 Euro.

BoostCharge Pro kabelloses magnetisches 3-in-1-Reiseladegerät

An diesem neuen Zubehör bin ich persönlich sehr interessiert, denn ich bevorzuge tatsächlich Lösungen, die flach auf dem Nachttisch ausgebreitet werden können. Genau das ist mit diesem Reiseladegerät möglich. Es kann als flache Ladestation verwendet oder zu einem Ständer zusammengeklappt werden. Es liefert 15 Watt kabelloses Schnellladen für iPhone mit Qi2, 5 Watt für die Apple Watch und 5 Watt für Kopfhörer. Es ist ab sofort für 129,99 Euro erhältlich.

Travel Tech Organizer

Die Nylontasche wurde speziell zur einfachen Handhabung auf Reisen entwickelt, wo sie mit ihren praktischen Funktionen das Wesentliche übersichtlich organisiert: Powerbanks, Ladegeräte, Adapter, USB-Laufwerke, Kabel, eine AirTag-Schlaufe und sogar ein Stift finden in der Tasche Platz. Los geht es im Sommer für 24,99 Euro.

SoundForm Surround Over-Ear-Kopfhörer

Neue falt- und ausziehbaren Over-Ear-Kopfhörer mit Umgebungsgeräuschunterdrückung. Mit einer Akkulaufzeit von 60 Stunden, Bluetooth 5.4, Multipoint-Konnektivität für die Kopplung zweier Geräte und einer 3,5-mm-Audiobuchse für kabelgebundenes Hören ist der SoundForm Surround mit etlichen Features ausgestattet – und das trotz des überschaubaren Preises von nur 39,99 Euro.

Konnektivität einfach gemacht mit dem Pro GaN Dock

Das Dock verfügt über eine Vielzahl von Anschlüssen, einschließlich Unterstützung für bis zu drei externe Displays mit bis zu 4K@60Hz oder einzelne Displays mit bis zu 8K@30Hz (nur Windows) oder 4K@120Hz – perfekt für Multimedia-Profis und Multitasker. Mit 1 x USB-A, 4 x USB-C, 2 x HDMI, Gigabit-Ethernet, SD- und MicroSD-Slot und 3,5-mm-Audio bietet es umfassende Unterstützung für Endgeräte und Zubehör. Jetzt für 199,99 Euro erhältlich.