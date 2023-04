Abschwung auf dem PC-Markt: Erstes Quartal 2023 mit herben Verlusten für Apple

Der PC-Markt hatte zu Beginn des neuen Jahres ein schwieriges erstes Quartal. Die beiden Markforschungsinstitute IDC und Canalys berichten, dass die weltweiten Auslieferungen von Desktops und Laptops im ersten Quartal 2023 gegenüber dem gleichen Quartal 2022 um rund 30 Prozent gesunken sind. IDC meldet einen Rückgang um 29 Prozent auf 56,9 Millionen Einheiten, während Canalys einen Rückgang um 32,6 Prozent auf 54 Millionen Einheiten meldet. So berichtet The Verge.

Obwohl alle fünf größten Hersteller zweistellige Rückgänge hinnehmen mussten, scheint Apple am stärksten betroffen zu sein. IDC berichtet, dass die Auslieferungen um 40,5 Prozent gesunken sind, während Canalys einen Rückgang von 45,5 Prozent meldet. Beide Forschungsinstitute gehen davon aus, dass auch der Marktanteil des Mac-Herstellers um ein bis zwei Prozentpunkte gesunken ist.

Eine wirkliche Überraschung ist der Rückgang der Mac-Verkaufszahlen aber nicht wirklich: Apple übermittelte bereits in den letzten Quartalsergebnissen für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2022 einen Rückgang von 29 Prozent. Seinerzeit hatte der Konzern bereits gewarnt, dass die Mac-Verkäufe „erheblich zurückgehen“ würden. Die neuen Berichte stellen Apples Rückgang in den Kontext einer ganzen Branche, die nun schon seit mehreren Quartalen unter Druck steht: Canalys beispielsweise stellt fest, dass das erste Quartal 2023 das vierte Quartal in Folge mit zweistelligen jährlichen Rückgängen für PC-Hersteller im Allgemeinen war.

Mehrere Gründe für den Rückgang der Verkaufszahlen

Für diesen Rückgang scheint es mehrere miteinander verbundene Gründe zu geben. Einer davon ist das Ende der Nachfrageexplosion der letzten Jahre, als sich viele Personen im Zuge der Coronavirus-Pandemie mit Computer-Hardware eindeckten, um das Lernen und Arbeiten von zu Hause aus zu ermöglichen. IDC stellt fest, dass die Auslieferungen in diesem Quartal „merklich“ unter dem Niveau vor der Pandemie lagen. Wahrscheinlich spielt auch die allgemeine wirtschaftliche Unsicherheit eine Rolle, wobei Ishan Dutt von Canalys die Zinserhöhungen in den USA und Europa als weiteren Grund für die geringere Nachfrage nennt.

Sowohl IDC als auch Canalys gehen davon aus, dass die Nachfrage in der zweiten Hälfte der Jahre 2023 und 2024 wieder anziehen wird. „Ab 2024 wird eine alternde installierte Basis zur Erneuerung anstehen“, sagte Linn Huang von IDC. „Wenn die Wirtschaft bis dahin einen Aufwärtstrend zeigt, erwarten wir ein deutliches Marktwachstum, da Verbraucher ihre Geräte auffrischen, Schulen abgenutzte Chromebooks ersetzen und Unternehmen auf Windows 11 umsteigen wollen.“ Huang warnt jedoch auch: „Wenn sich die Rezession in den Schlüsselmärkten bis ins nächste Jahr hinzieht, könnte sich die Erholung als mühsam erweisen.“ Laut IDC hat dieser Nachfragerückgang zumindest eine positive Seite: Die Lieferketten erhalten eine Atempause, um sich zu erholen, was es den PC-Herstellern ermöglicht, Optionen außerhalb Chinas zu prüfen.