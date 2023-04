Apple Arcade: SpongeBob Burgerjagd jetzt auch mit Patrick und Thaddäus

SpongeBob Burgerjagd (App Store-Link), oder auch SpongeBob: Patty Pursuit genannt, ist für Abonnenten und Abonnentinnen von Apple Arcade verfügbar und hat per Update neue Inhalte bekommen. In dem Jump’n’Run gibt es nicht nur eine neue Geschichte aus der Tiefsee, ihr könnt fortan auch erstmals mit Patrick und Thaddäus spielen und so SpongeBob mit neuen Fähigkeiten retten.

Das Spielprinzip ist unverändert und schon ein Klassiker. In bekannter Super Mario-Manier lauft und hüpft ihr durch die Welten und müsst Level für Level meistern. Bestmöglich sammelt ihr alle Münzen ein und schaltet dann auch weitere Charaktere frei. Später im Spiel wird man auch Bosskämpfe gegen Plankton bestreiten. Die Grafik ist sehr schön gemacht und bei einem Apple Arcade-Spiel gibt es weder Werbung noch In-Game-Währung.

Insofern ihr Apple Arcade abonniert habt und auch mal mit Patrick oder Thaddäus spielen wollt, ladet euch das neuste Update für noch mehr Spielspaß.