AirTag-Nachbauten: Apples Anti-Stalking-Maßnahmen können umgangen werden

Die kleinen Wireless Tracker von Apple, die AirTags, sorgten seit ihrer Veröffentlichung immer wieder für Schlagzeilen. Apple sah sich gezwungen, vor allem im Bereich der Sicherheit nachzubessern, und hat im Zuge dessen auch einen Anti-Stalking-Schutz für die kleinen Tracker aufgesetzt.

Der Sicherheitsforscher Fabian Bräunlein hat nun eine weitere Schwachstelle in der AirTags-Infrastruktur entdeckt. Er hatte schon im Mai 2021 auf sich aufmerksam gemacht, als es ihm gelang, über einen selbstgebauten Tracker und eine eigens entwickelte Firmware Daten in Apples „Wo ist?“-Netzwerk über iOS-Geräte in der Nähe an Apple-Server zu verschicken.

Fabian Bräunlein macht nun in seinem Blog deutlich, dass er mit Hilfe eines selbstgebauten AirTag-Klons Apples Sicherheitsmaßnahmen komplett ignorieren kann. Auf diese Weise ließe sich der Selfmade-Tracker als Stealth-AirTag betreiben. Besonders für Hacker sei diese Maßnahme interessant, da Apples Infrastuktur es nicht vorsieht, spezifische AirTags aus dem Netzwerk auszuschließen.

Bräunlein verwendete für sein Exemplar einen ESP32 und eine Powerbank, mit dem es ihm möglich war, seinen Standort fünf Tage lang unentdeckt lokalisieren zu können. Dies wurde ermöglicht durch die Tatsache, dass Bräunleins Nachbau seine Kennung alle 30 Sekunden änderte und dies eine Entdeckung von Apples AirTag-Erkennung verhinderte. Auf diese Weise konnte der AirTag-Klon unerkannt „mitreisen“, ohne dass er beim Anwender eine Warnung eines unbekannten AirTags ausgibt.

Der Sicherheitsforscher geht zudem davon aus, dass es über kurz oder lang entsprechende AirTag-Nachbauten geben wird, die identisch aufgebaut sein werden und dann über chinesische Plattformen zum Kauf angeboten werden. Den gesamten Blogeintrag von Fabian Bräunlein könnt ihr hier nachlesen.

Fotos: Fabian Bräunlein.