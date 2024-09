Anker Solix Solarbank 2 Pro: Balkonkraftwerk mit Speicher so günstig wie noch nie

Wir haben das Balkonkraftwerk Anker Solix Solarbank 2 Pro als das bisher beste System bewertet und heute könnt ihr die Solarbank 2 Pro so günstig wie noch nie zuvor kaufen. Bei Obi könnt ihr für 879,99 Euro (zum Angebot) zuschlagen, wohingegen zum Start noch 1.099 Euro fällig wurden. Der Vorteil: Die Solarbank integriert einen Wechselrichter und Speicher. Ihr benötigt lediglich eigene Solarmodule.

Fabian nutzt die Anker Solix Solarbank 2 Pro weiterhin Zuhause und ist damit sehr zufrieden. Bei diesem Angebot ist jedoch kein Smart Meter mit dabei, wobei ihr durch den Support mit Shelly auch günstig das System optimieren könnt. Besonders spannend ist die Anker Solix Solarbank 2 Pro, weil es insgesamt vier MPP-Tracker gibt, an denen ihr vier Solarmodule anschließen könnt – und das unabhängig voneinander.

Smart Meter ist eine sinnvolle Ergänzung

Obwohl hier der Smart Meter nicht mit dabei ist, sollte man sich überlegen, ob man die Erweiterung nachkauft. Für 99 Euro bekommt ihr eine Art Steuereinheit für den Stromkasten, der euren Stromverbrauch in Echtzeit überwacht und steuert. Und sollte euch das System zusagen, könnt ihr später auch den Speicher aufrüsten. Mit einem weiteren Speichermodul ist man wirklich sehr gut aufgestellt und kann rund 95 Prozent des eigenen Stromverbrauchs abdecken. Das ist natürlich in jedem Haushalt anders und hängt von verschiedenen Faktoren ab, daher ist der Wert nicht in Stein gemeißelt.

Die Anker Solix Solarbank 2 Pro liefert gute 1,6 Kilowattstunden, wobei jeder weitere Zusaz-Akku erneut 1,6 Kilowattstunden hinzufügt. Insgesamt sind sogar 9,6 Kilowattstunden möglich, allerdings ist das bei der Größe des Systems nicht wirtschaftlich. Bei zwei bis vier Solarmodulen bekommt man solch große Speicher wohl nur sehr selten voll.

Klickt euch gerne noch einmal in unseren ausführlichen Testbericht zur Anker Solix Solarbank 2 Pro und entscheidet dann, ob ihr vor eurer eigenen Tür Strom per Sonne erzeugen und speichern wollt.

Anker Solix Solarbank 2 Pro 1.099 EUR 879,99 EUR jetzt bei Obi kaufen