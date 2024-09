Kuo: iPhone 17 noch mit 3nm-Chip, iPhone 18-Modelle mit 2nm-Technologie

Der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo meldet sich kurz nach Erscheinen der neuen iPhone 16-Generation gleich mit den nächsten Prognosen zu Wort. Dieses Mal geht es um die für das nächste und übernächste Jahr erwartete iPhone 17- und iPhone 18-Generation.

Wie Kuo in einem Tweet bei Twitter/X berichtet, soll die iPhone 17-Serie im nächsten Jahr mit Prozessoren ausgestattet sein, die mit TSMCs verbesserter N3P-3-Nanometer-Chiptechnologie hergestellt werden. Im Jahr 2026 sollen wohl nur die iPhone 18 Pro-Modelle aus Kostengründen die 2nm-Prozessortechnologie der nächsten Generation des taiwanesischen Chip-Herstellers verwenden, so Kuo in seinem Tweet.

Die „3nm“- bzw. „2nm“-Begriffe bezeichnen entsprechende Generationen von speziellen Chip-Herstellungsverfahren. Generell gilt: Je kleiner die Zahlen, desto kleiner sind auch die zum Einsatz kommenden Transistoren. Und je kleiner die Transistoren sind, desto mehr von ihnen können auf einen Chip gelegt werden, was als Resultat zu höheren Verarbeitungsgeschwindigkeiten und besserer Energieeffizienz führt.

Apple hat in diesem Monat mit der neuen iPhone 16-Generation erstmals den A18-Chip vorgestellt, der in einem 3nm-Prozess der zweiten Generation gefertigt wurde. Im letzten Jahr setzte Apple mit dem A17 Pro-Chip in den iPhone 15 Pro-Modellen sowie in Chips der M3-Macs erstmals auf einen 3nm-Herstellungsprozess, zuvor kamen in den Geräten Prozessoren mit 5nm-Technologie zum Einsatz. Laut mehreren Medienberichten soll Apples Chip-Zulieferer TSMC Ende 2025 mit der Produktion von 2nm-Chips beginnen.