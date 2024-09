iPhone 15 Pro Max: Eine Stunde längere Akkulaufzeit nach Update auf iOS 18

Der chinesische Blogger Geekerwan hat in einem Akku-Test von iPhone 16, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max festgestellt, dass das iPhone 15 Pro Max eine um eine Stunde verlängerte Akkulaufzeit aufweisen kann, wenn es auf iOS 18 statt auf iOS 17 läuft. Grund hierfür seien Änderungen in der Art und Weise, wie der iOS-18-Job-Scheduler die Leistungs- und Effizienzkerne des A17 Pro Chips ausnutze, so der Blogger.

Für seinen Test nutzte der Blogger folgendes Szenario:

Nutzung von WeChat für Textnachrichten, Sprach- und Videoanrufe, Surfen im Internet, Nutzung von Douyin (TikTok) und Spielen des Spiels Genshin Impact. Diese Aktivitäten wurden so lange nacheinander ausgeführt, bis der Akku leer der getesteten Geräte leer war.

Zwar zielte der Test initial darauf ab, die Akkuleistung des neuen iPhone 16s mit der der 15er-Serie zu vergleichen, doch machte Blogger Geekerwan dabei eine interessante Entdeckung:

In einem früheren Test und unter iOS 17, hielt das iPhone 15 Pro 6 Stunden und 22 Minuten durch, bevor der Akku des Smartphones leer gesaugt war. Unter iOS 18 dauerte es 6 Stunden und 55 Minuten. Für das iPhone 15 Pro Max unter iOS 18 konnte Geekerwan gar eine Erhöhung von 7 Stunden und 56 Minuten auf 9 Stunden und 2 Minuten feststellen. Eine kostenlose Verlängerung der Akkulaufzeit, also, die sich einfach durch das Update des Betriebssystems ergibt.

Geekerwan begründet die Leistungsverbesserung mit der Art und Weise wie iOS 18 die Leistungs- und Effizienzkerne des A17-Pro-Chips ausnutze. iOS 18 wartet dabei scheinbar länger, bevor es die Kernfrequenzen des Prozessors erhöht. Bei kürzeren und schnelleren Aufgaben benötigt das System darum weniger Strom, was in der Folge auch den Akku weniger belastet.

Die beste Akkuleistung erreichte im Test aber dennoch das iPhone 16 Pro Max. 10 Stunden und 23 Minuten hielt es Geekerwans Szenario stand, bevor der Akku nachgab. Auch die anderen Modelle der iPhone-16-Serie überzeugen durch eine deutlich längere Akkulaufzeit im Vergleich zu ihren Vorgängern.

