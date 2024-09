Windows App: Remote-App wird umbenannt und aktualisiert

Microsoft hat der eigenen Fernsteuerungs-App „Microsoft Remote Desktop“ nicht nur ein Update auf die neue Version 11.0 verpasst, sondern gleichzeitig auch eine Namensänderung vorgenommen. Ab sofort heißt die Remote-App „Windows App“ und steht in der neuen Version für macOS (Mac App Store-Link) und auch für Mobilgeräte unter iOS (App Store-Link) zum Download bereit.

Wer die Aktualisierung anstoßen will, benötigt keine neue Anwendung, sonder kann einfach das Update installieren: Damit wird automatisch von „Microsoft Remote Desktop“ zu „Windows App“ gewechselt. Schon vor dem offiziellen Release gab es von Microsoft Betaversionen für Mac und iOS über das bekannte Beta-Programm des Unternehmens.

Die Windows App für macOS, iOS und iPadOS fungiert als Gateway für eine sichere Verbindung mit Windows, einschließlich Remote-PCs und vom Administrator bereitgestellten virtuellen Apps und Desktops in Windows 365, Azure Virtual Desktop, Dev Box und Remote-Desktopdiensten. Auch von Windows-Admins freigegebene Online- und Netzwerkdienste können auf diese Weise verwendet werden. Nutzt man die Windows App auf einem Mobilgerät, lassen sich auch externe Monitore einbinden.

Beim Öffnen der aktualisierten Windows App fällt vor allem als erstes das überarbeitete Layout der Anwendung auf, das moderner und übersichtlicher wirkt. Am linken Bildschirmrand der Desktop-Variante beispielsweise findet sich nun eine Leiste, in denen die Kategorien „Geräte“, „Apps“ und „Favoriten“ schnell und einfach zu finden sind. Laut Microsoft gibt es in der Windows App die folgenden Kernfunktionen:

Zugriff auf Remote-PCs zu, auf denen Windows Professional oder Enterprise und Windows Server ausgeführt wird.

Zugriff auf verwaltete Ressourcen, die vom Administrator veröffentlicht wurden.

Herstellen einer Verbindung über ein Remote-Desktop-Gateway.

Vereinfachte Verwaltung von Verbindungen und Anmeldeinformationen über das Verbindungscenter, einschließlich einer Favoritenseite, um individuellen Workflow-Anforderungen gerecht zu werden.

iPhone- und iPad-Verbindung mit externen Monitoren.

Bequemer Wechsel zwischen Microsoft-Entra-Konten.

Audio- und Videostreaming.

Umleitung von Ordnern, der Zwischenablage und lokalen Geräten wie Mikrofonen und Kameras.

Teams Media-Optimierung.

Unterstützung für mehrere Monitore.

Sowohl die Desktop-, als auch die Mobilversion der Windows App ist ab sofort kostenlos im (Mac) App Store verfügbar. Für die Installation wird mindestens iOS/iPadOS 17.0 bzw. macOS 12.0 oder neuer benötigt. Alle Inhalte stehen in deutscher Sprache zur Verfügung.