App Store & iTunes-Guthaben: Ab heute mit 15 Prozent Bonus bei Aldi-Süd

Nach den tollen sonnigen Tagen, die ihr in der vergangenen Woche hoffentlich auf eurem eigenen Balkon oder im eigenen Garten verbringen konntet, war gestern so ein Tag, an dem man das Sofa am besten nicht verlässt und möglicherweise den einen oder anderen Euro vom Apple-Guthaben für einen Film oder eine App verbraucht hat.

Wer im Supermarkt seines Vertrauens nicht nur Klopapier und Mehl kauft, obwohl er zuhause schon etliche Packungen hortet und so den Menschen, die wirklich etwas benötigen, das Leben schwer macht, kann ab heute beim Guthaben-Kauf für App Store und iTunes sparen.

Bei Aldi-Süd gibt es die gewohnten 15 Prozent Bonus-Guthaben. Diese werden beim Kauf einer Gutscheinkarte im Wert von 25, 50 oder 100 Euro automatisch hinzugefügt. Dafür muss die Karte bis zum 18. April eingelöst werden.