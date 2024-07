Apple Intelligence im Video: Der neue KI-Assistent in iOS 18.1

Am Montag hat Apple die erste Beta-Version iOS 18.1 veröffentlicht, noch vor dem Start von iOS 18. Nicht ganz ohne Grund, denn in der neuen Version ist ein für das Unternehmen besonders wichtiger Baustein enthalten: Apple Intelligence. Der neue KI-Assistent aus Cupertino ermöglicht zahlreiche neue Funktionen, noch sind allerdings nicht alle ein Teil der Beta.

Und es gibt weitere Einschränkungen: Zunächst wird Apple Intelligence nur auf Englisch verfügbar sein. Zudem ist ein Einsatz in der EU und China „offiziell“ nicht möglich, allerdings könnt ihr einen einfachen Umweg nehmen. Mehr dazu im zweiten Teil des Artikels.

Zunächst einmal wollen wir uns ansehen, was Apple Intelligence bereits alles kann. Ziemlich eindrucksvoll wird das im folgenden Video von MacRumors gezeigt. Unter anderem könnt ihr dort sehen, wie die überarbeitete Siri funktioniert, wie Sprachbefehle per Tastatur ausgeführt werden können oder wie man ein Transkript in der Notizen-App erstellt. Sogar Anrufe können aufgezeichnet und automatisch in Text umgewandelt werden, um sie dann auch noch zusammenzufassen.

So könnt ihr Apple Intelligence bereits in Deutschland nutzen

Normalerweise gibt es bei Beta-Software von uns ja immer den Hinweis, dass man ein älteres Gerät nutzen sollte, das man nicht im Alltag benötigt. Bei Apple Intelligence ist das etwas schwierig, denn der KI-Assistent setzt mindestens ein iPhone 15 Pro oder iPhone 15 Pro Max voraus.

Die Installation von iOS 18.1 ist recht einfach. Ihr müsst euch zunächst mit eurer Apple-ID auf developer.apple.com registrieren. Das geht mittlerweile auch ohne ein bezahltes Entwicklerkonto. Danach könnt ihr in den iOS-Einstellungen unter Software-Updates die iOS 18.1 Developer Beta auswählen und installieren.

Nach der Installation der Beta sind einige zusätzliche Schritte erforderlich, um Apple Intelligence in Deutschland nutzen zu können:

In den Einstellungen unter Allgemein – Sprache & Region die Sprache auf English (US) umstellen.

Im gleichen Menü die Region auf Vereinigte Staaten ändern.

In den Einstellungen unter „Apple Intelligence & Siri“ die Sprache auf English (US umstellen).

Eine amerikanische Stimme auswählen, den Download abwarten und danach das iPhone neu starten.

Sobald das iPhone wieder startklar ist, könnt ihr die bisherigen Features von Apple Intelligence nutzen. Denkt aber bitte daran, dass das bisher ausschließlich in englischer Sprache möglich ist. Aber: Auf unserem kompatiblen iPad ist es auch mithilfe dieser Anleitung nicht möglich Apple Intelligence zu aktivierten. Gut möglich, dass es bei euch auch so aussehen kann.