Dinosaur Polo Club: Details zum gestoppten Magic-School-Projekt

Wir berichten nicht oft über gestoppte Projekte im Spielebereich. Heute greifen wir die Mitteilung des Gamestudios Dinosaur Polo Club auf, das darüber informiert hat, warum es sich dazu entschieden hat, sein geplantes Spiel „Magic School“ doch nicht zur Marktreife zu bringen.

Tatsächlich war „Magic School“, das, wie der Name vermuten lässt, in einer magischen Schule spielen sollte, schon recht weit gediehen. So gab es schon diverse Konzeptzeichnungen zu den Charakteren und Räumen und, wie einige Screenshots aus dem Spiel selbst zeigen, war auch schon die Umsetzung in vollem Gange.

Doch Dinosaur Polo Club, das Studio das hinter minimalistischen Simulationen wie Mini Metro und Mini Motorways steckt, hat sich nun dazu entschlossen, das vielversprechend aussehende Spiel nicht auf den Markt zu bringen. Das Projekt wurde eingestellt, nachdem klar geworden war, dass es zu komplex und zu wenig intuitiv wurde, heißt es auf der Webseite des Gamestudios. Die Teammitglieder, die mit dem Spiel betraut waren, werden aber trotz Spielstopp weiterbeschäftigt, gab Dinosaur Polo Club an.

Schaut man sich die Konzeptzeichnungen an, die ihr hier auch in Gänze sehen könnt, dann sieht das Spiel mit dem Arbeitstitel „Magic World“ wirklich nach einem liebevoll gemachten und grafisch tollen Spiel aus. Dennoch werden die Entwickler die Entscheidung, das Spiel nicht zu veröffentlichen, sicher nicht grundlos getroffen haben.

Und wer weiß, vielleicht finden sich ja Elemente von Magic School in späteren Projekten von Dinosaur Polo Club wieder. Oder es wurde nun Platz gemacht für ein Spiel, das nicht nur gut aussieht, sondern auch tatsächlich großen Spielspaß liefert. Und das ist ja in diesem Bereich das wichtigste.

Im Video gibt es noch einen Eindruck der umgesetzten Visualisierung von Magic World: