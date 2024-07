Juli 2024: Die besten Apps und Spiele des Monats

Resident Evil 7 ist bereits 2017 für andere Plattformen erschienen und steht jetzt auch auf dem iPhone und iPad zum Download bereit. Die Atmosphäre? Hier braucht Resident Evil 7 keine fünf Minuten, bis es gruselig wird. Schon nach wenigen Metern seht ihr die ersten Wesen durch das Gebüsch laufen und die Dunkelheit gepaart mit dem kleinen Sichtfeld und den Atemgeräuschen sorgen für den Rest. Hier kommt definitiv eine Ladung Horror auf euch zu.

Wer erinnert sich nicht gerne an das Kultspiel Minesweeper zurück, das man – neben Solitaire – seit 1990 auf Windows-PCs spielen konnte? Für alle Nostalgiker hat Netflix nun eine Neuauflage des Klassikers für seine Abonnenten veröffentlicht. Zum Launch auf der eigenen Plattform hat Netflix dem Kultspiel noch ein frisches neues Design und neue Spielmodi verpasst. Dabei hat die Neuauflage viel Ähnlichkeit mit dem Original, wird aber ergänzt um einen „Journey Mode“, der euch als Spieler in verschiedene Levels und Welten führt. Auch tägliche Herausforderungen sind im neuen Minesweeper mit von der Partie.

Das Gameplay von HOT37 ist im Vergleich zu anderen Simulationen relativ simpel gehalten: Kleine Icons am linken und rechten Bildschirmrand ermöglichen den Zugriff auf Faktoren wie Finanzen, Etagen, Angestellte oder bauliche Verbesserungen. Besonders auf dem kleineren Display des iPhones, auf dem HOT37 im Porträtmodus gespielt wird, kann es doch etwas hakelig und unübersichtlich werden – solltet ihr also ein iPad oder einen Mac haben, empfehlen wir, HOT37 dort mit mehr Komfort zu spielen.

Das Entwicklerstudio Pomelo Games ist bei Apples Spiele-Abo-Dienst Apple Arcade bereits mit einem Spiel vertreten: Outlanders. Nun hat man auch den Nachfolger Outlanders 2 als Original bei Apple Arcade veröffentlicht. Für den zweiten Teil des Aufbau- und Strategiespiels hat man einiges verändert und bietet zum Start nun einen Kampagnenmodus mit 21 Leveln und einen zweiwöchentlich aktualisierten Herausforderungsmodus. Außerdem kommt Outlanders 2 mit einer komplett überarbeiteten Grafik, neuen Tropen- und Winterland-Biomen mit Wetterereignissen, vielen neuen Gebäuden und mehr daher.

Winamp ist jetzt auch im App Store erhältlich. Wer jetzt einen Offline-Musikplayer wie die in den 2000er-Jahren bekannt gewordene Software erwartet, dürfte mehr als nur enttäuscht sein. Winamp sieht sich mit dem Re-Launch nun als eine Plattform, die Künstler und Künstlerinnen mit ihren Fans vernetzen und auch exklusive Inhalte, die nur über Winamp veröffentlicht werden, bieten will. Neben aktuellen Trends hält Winamp auch einen eigenen Musik- sowie Podcast-Bereich bereit, und stellt auch Radiosender zu unterschiedlichsten Genres zur Verfügung.

In Numito gilt es, Kacheln, auf denen Zahlen und Rechenoperatoren stehen, so zu verschieben, dass ein vorgegebenes Ergebnis herauskommt. Was anfangs viel zu einfach daherkommt, wird im Spielverlauf zum Glück komplexer und sorgt so für kurzweilige Unterhaltung. Alle, die gerne ihre Kopfrechnen-Kompetenz ein wenig verbessern wollen, können sich Numito auf jeden Fall anschauen. Es ist ein kurzweiliges kleines Spiel, das im Spielverlauf glücklicherweise an Komplexität gewinnt.

Im Mittelpunkt von Kingdom Rush 5 Alliance stehen die neuen Helden, zwei davon könnt ihr auswählen und mit ihnen eine Allianz gründen. Diese Helden können sich frei auf dem Schlachtfeld bewegen und sind vor allem gemeinsam besonders stark. Beispielsweise kann man durch die Kombination von Onagros mächtigen, aber langsamen Angriffen und Nyru’s schnellen magischen Fähigkeiten eine Vielzahl von Feinden effektiv bekämpfen. Insgesamt wieder ein klasse Tower-Defense-Titel.