iPhone 16: Erste Bilder eines Dummys aufgetaucht

In rund eineinhalb Monaten dürfte Apple die neue iPhone-Generation vorstellen, die Produktion in Asien dürfte längst angelaufen sein. Ein besonderes Interesse am Design der Geräte dürften vor allem Zubehör-Hersteller haben – daher ist es auch in diesem Jahr nicht verwunderlich, dass bereits im Vorfeld wieder Dummys der neuen iPhone-Geräte auftauchen.

Auf Social Media hat der für seine Leaks bekannte Sonny Dickson ein neues Bild geteilt. Dort seht ihr insgesamt fünf Dummys des kommenden iPhone 16 – das einige spannende Details zeigt.

Ziemlich offensichtlich sind die neuen Farben: Weiß, Schwarz, Blau, Grün und Pink werden gezeigt. Das passt fast exakt zur Vorhersage von Ming-Chi Kuo, der vor einigen Wochen bereits Gelb, Schwarz, Blau, Grün und Pink ins Rennen gebracht hatte.

Eine Änderung am Design ist rund um die Kameras zu finden, diese sind nun nicht mehr diagonal nebeneinander, sondern direkt übereinander ins Gehäuse eingelassen. Nicht ohne Grund, denn so könnte Apple die Aufnahme von Spatial Videos auch mit dem iPhone 16 erlauben. Ein netter Nebeneffekt: Der Kamerabuckel wird etwas kleiner (aber nicht weniger „hoch“).