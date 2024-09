Apple Intelligence: So viel iPhone-Speicher benötigen die KI-Features

In der EU soll es noch bis zum nächsten Jahr dauern, bis die ersten Funktionen von Apple Intelligence, der KI-basierten Unterstützung für viele Apps, auch für unsere iPhones verfügbar sind. In anderen Ländern, darunter auch die USA, soll Apple Intelligence schon mit dem kommenden Software-Update auf iOS 18.1 starten.

Apple hat nun in einem Dokument, das zusammen mit der neuen iOS 18.1-Betaversion veröffentlicht worden ist, bekanntgegeben, wie viel interner Speicher für die Nutzung der KI-Funktionen bei der Einführung notwendig ist. In dem Dokument wird im Abschnitt „Unterstützte Geräte“ folgendes angegeben:

„Apple Intelligence ist auf dem iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, allen iPhone 16-Modellen sowie iPad- und Mac-Modellen mit M1 und höher verfügbar. iPhone-Geräte benötigen 4 GB Speicherplatz*.“

Auch wenn in der EU mit Apple Intelligence vorerst noch nicht gerechnet wird, sollte man sich darauf einstellen, mindestens 4 GB an freiem Speicherplatz für die Nutzung der KI-Funktionen bereitzustellen oder freizumachen. Wie es mit dem Speicherplatzbedarf auf dem iPad oder auf dem Mac aussieht, verrät das Dokument zu iOS 18.1 hingegen nicht. Es kann also durchaus sein, dass dort die Anforderungen variieren.

In dem Zitat von Apple findet sich bezüglich des Speicherplatzes auch ein kleines Sternchen. Die zugehörige Fußnote am Ende der Apple-Dokumentation lautet: „Die Speicheranforderungen für die Apple Intelligence-Modelle auf dem Gerät werden mit der Einführung weiterer Funktionen steigen“. Demnach sind die oben angegebenen 4 GB an benötigtem Speicherplatz lediglich die Ausgangsbasis für die ersten KI-Features: Mit weiteren Funktionen wird auch der Speicherplatzbedarf ansteigen.