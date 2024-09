iOS 18: Fotos-App ermöglicht individuelle Anpassung der Startseite

Mit iOS 18 hat Apple auch der Fotos-App einen neuen Anstrich verpasst. In der eigenen Dokumentation zur neuen Software bezeichnet Apple dies sogar als „das größte Update der Fotos-App, das es je gegeben hat“. Die App soll es nun unter anderem vereinfachen, Bilder wiederzufinden und noch einmal zu erleben. Auch an der Personalisierung wurde gearbeitet. Von Apple heißt es dazu:

„Das elegante, vereinfachte Layout zeigt die Mediathek in einer einzigen neuen, aber trotzdem vertrauten Ansicht. Neue Sammlungen wie Letzte Tage, Personen und Haustiere oder Reisen sorgen mit On-Device Intelligence automatisch für Ordnung in der Mediathek, so dass Nutzer:innen weniger suchen müssen und mehr Zeit haben, ihre Erinnerungen zu genießen. Nutzer:innen können das Layout personalisieren und mit dem anpassen, was ihnen am wichtigsten ist. Sie können häufig genutzte Sammlungen festpinnen, um einfach darauf zuzugreifen.“

Jedoch sind nicht alle Nutzer und Nutzerinnen mit den Designänderungen in der Fotos-App unter iOS 18 in Gänze zufrieden. Wer die Anwendung lediglich verwendet, um damit Fotos zu verwalten und viele der zur Verfügung gestellten Werkzeuge nicht nutzt, wird mit dem neuen und überladen wirkenden Startbildschirm möglicherweise überfordert sein.

Doch es gibt Abhilfe: Zwar lässt sich das alte Design nicht komplett zurückholen, allerdings ist es möglich, mit Hilfe der Personalisierungsoptionen für die Fotos-App einige nicht benötigte oder als störend empfundene Elemente auszublenden oder die verschiedenen Module nach eigenen Wünschen entsprechend anzuordnen.

So kann man die Fotos-Startseite anpassen

Wer Änderungen an der Fotos-Startseite vornehmen möchte, scrollt dazu auf selbiger ganz nach unten und findet dort die Option „Anpassen & Neuanordnen“. Hat man diese angetippt, erscheint eine Liste der vorhandenen Elemente, die aus- und abgewählt sowie deren Reihenfolge geändert werden kann. Sind einem beispielsweise Rückblicke und Geteilte Alben besonders wichtig, lassen sie sich ganz nach oben verschieben und erscheinen beim Öffnen der Fotos-App prominent an erster Stelle. Wem Hintergrund-Vorschläge mehr als egal sind, entfernt einfach das blaue Häkchen am Listeneintrag und verzichtet auf das Element in der Startansicht.

Eine besonders prominente Neuerung in der Fotos-App hat Apple im Beta-Prozess von iOS 18 allerdings schon wieder über den Haufen geworfen: Das Foto-Karussell, eine horizontal zu scrollende Ansicht auf der Startseite der Fotos-App, mit der sich Empfehlungen, Rückblicke und mehr ansehen ließen. In den letzten beiden Betaversionen von iOS 18 verschwand die Karussell-Ansicht, nachdem sie bei vielen Nutzern und Nutzerinnen nicht sonderlich gut angekommen war und als zu kompliziert empfunden wurde.