Apple soll „Schreibtisch-Roboter“ 2026 auf den Markt bringen

Mark Gurman hat seine Fühler mal wieder ausgestreckt und will erfahren haben, dass Apple weiterhin am Projekt “Schreibtisch-Roboter” arbeitet. Dabei soll es sich um ein Gerät mit einem iPad-ähnlich großen Display handeln, das an einem “dünnen Roboterarm” befestigt ist. Das Display wäre demnach neig- und schwenkbar sowie um 360 Grad drehbar.

Die “intelligente Kommandozentrale für Zuhause” soll nicht nur das Zuhause überwachen, sondern auch für FaceTime-Anrufe, Video-Calls und mehr fungieren. Durch die Integration von Apple Intelligence sollen auch smarte Funktionen Einzug halten. Sprachbefehle sind natürlich auch möglich; ebenso soll man mit AI verschiedene Stimmen erkennen können, um das Display automatisch so auszurichten, dass es dem Sprecher im Raum zugewandt ist.

Ein HomePod mit Display für 1.000 US-Dollar?

Während Apple schon seit einiger Zeit mit der Idee spielt, hat das Unternehmen laut Gurman die Entwicklung des Geräts kürzlich priorisiert und es in die Hände von Kevin Lynch gelegt, Apples Vizepräsident für Technologie, der Projekte wie die Apple Watch und Apples gescheitertes Projekt für selbstfahrende Autos beaufsichtigt hat.

Schon 2026 könnte Apple das Produkt auf den Markt bringen, jedoch ist auch eine Einführung 2027 denkbar. Wenn Gurmans Quellen stimmen, soll Apple für den “Schreibtisch-Roboter” etwa 1.000 US-Dollar verlangen.

Konzept-Foto: MacRumors.