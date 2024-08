Jackery stellt neue Solargeneratoren mit LiFePO4-Akkus vor

Obwohl die IFA bevorsteht, hat Jackery schon jetzt zwei neue Solargeneratoren sowie ein optimiertes SolarSaga-Solarpanel mit 100 Watt vorgestellt. Jackery zählt sicherlich zu einem der führenden Anbieter, allerdings wurde der Hersteller von anderen Anbietern überholt. Der Umstieg auf moderne LiFePO4-Akkus ist bei Jackery sehr langsam vonstattengegangen, allerdings gibt es jetzt neue Modelle, die kleiner und leistungsstärker sind.

Jackery Solargenerator 1000 v2 ist deutlich kleiner

LiFePO4 hat den Vorteil, dass die Akkus in den Stationen länger durchhalten und zudem etwas kleiner sind. Gleichzeitig erhöht sich das Gewicht des Solargenerators etwas, was man für die besseren Akkus aber gerne in Kauf nimmt. Mit dem Jackery Solargenerator 1000 v2 gibt es die beliebteste Powerstation nun auch mit LFP-Akkus. Die Abmessungen betragen 327 x 224 x 247 Millimetern und damit ist die Station 20 Prozent kleiner als vergleichbare Modelle mit 1 kWh Leistung. Mit neuem Formfaktor, 1070 Wh Kapazität und 1500 Watt Leistung ist sie der perfekte Begleiter überall dort, wo eine zuverlässige mobile Stromversorgung gewünscht ist.

Ausgestattet ist der Solargenerator 1000 v2 mit zwei Schukosteckern, zwei USB-C-, einem USB-A-Slot sowie einem 12-Volt-Ein- und Ausgang. Der bidirektionale, besonders effiziente GaN-Inverter (Galliumnitrid) ermöglicht dabei das gleichzeitige Laden und Entladen ohne Beeinträchtigung der Batterielebensdauer. Die integrierte, KI-gestützte ChargeShield 2.0-Technologie sorgt für Sicherheit und maximalen Batterieschutz des verbauten LiFePO4-Akkus mit 4000 Zyklen.

Jackery SolarSaga 100W in neuer Generation

Innerhalb von nur 40 Minuten kann man die Powerstation an der Steckdose voll aufladen, unabhängiger und umweltfreundlicher ist jedoch die Aufladung via Solarmodul. Das tragbare, bifaziale Hochleistungspanel der nächsten Generation bietet eine verbesserte Stromerzeugung auch bei Teilverschattung und ist mit einem reduzierten Gewicht von 3,6 Kilogramm 10 Prozent leichter als sein Vorgänger sowie rund 30 Prozent leichter als vergleichbare Modelle. Als zusätzliches Feature überzeugt auch die neue Direktladefunktion, denn auch ohne Powerstation können mobile Endgeräte wie Smartphones oder iPads direkt über das Solarmodul via USB-C oder USB-A geladen werden.

Der Jackery Solargenerator 1000 v2 ist ab sofort für 849 Euro statt 999 Euro zum Marktstart erhältlich. Darüber hinaus kostet das Set mit dem neuen 100-Watt-Solarmodul 999 Euro statt 1.299 Euro, wenn ihr den Gutschein auf der Produktseite aktiviert.

Jackery Explorer 1000 v2 Tragbare Powerstation,1070Wh LiFePO4 Solargenerator,1500W... Leichter und Kleiner: Als 1kWh LiFePO4 tragbare Powerstation, ist die Jackery 1000 v2 20% kleiner und 10% leichter als andere Hauptprodukte, mit...

Schnellere und Verbesserte Stromerzeugung: E1000 v2 hat 7 mal schnellere Ladegeschwindigkeit als E1000, in nur 1 Stunde vollständig aufgeladen, immer...

Jackery Solargenerator 1000 v2 mit 100W Solarpanel, 1070Wh LiFePO4 Tragbare... Leichter und Kleiner: Als 1kWh LiFePO4 tragbare Powerstation, ist die Jackery 1000 v2 20% kleiner und 10% leichter als andere Hauptprodukte, mit...

Schnellere und vielseitige Energieversorgung: Die Jackery 1000 v2 lädt sich in nur 1 Stunde vollständig auf, 7-mal schneller als die...

Jackery Solargenerator 240 v2 ist besonders kompakt

Der Jackery Solargenerator 240 ist seit 2018 erhältlich und erfreut sich jetzt über eine Neuauflage. Als eines der kleinsten 300-Watt-Modelle überzeugt die Mini-Variante mit handlichen Maßen von 231 x 153 x 169 mm bei lediglich 3,6 kg Gewicht und einer Kapazität von 256 Wh. Der besonders sichere und zuverlässige LiFePO4-Akku versorgt dabei über fünf Schnittstellen externe Geräte bei Outdoor-Abenteuern oder im mobilen Office mit Strom. Zur Verfügung stehen dabei neben der 230-Volt-Steckdose zwei USB-C-Ports inklusive einer 100-Watt-In/Out-Buchse, eine USB-A-Schnittstelle sowie ein 12-Volt-Stecker. Der Mini-Stromspeicher lässt sich auf drei Wegen wieder aufladen: per 12-Volt während der Autofahrt, via Jackerys mobile Solarpanels oder per Steckdose.

Jackerys Solargenerator 240 v2 kostet zum Start 239 Euro statt 299 Euro, das Set mit 80-Watt-Solarmodul liegt bei 319 Euro statt 499 Euro. Denkt an die Coupons, die ihr auf den Produktseiten bei Amazon findet.

18.517 Bewertungen Jackery Explorer 240 v2 Tragbare Powrstation, 256Wh LiFePO4 Solargenerator mit 300W... Passt in jeden Rucksack: kompakt und platzsparend, mit faltbarer Griff und Schlaufe ist die Jackery 240 v2 tragbare Powerstation perfekt für...

5 Anschlüsse, 1 Stunde Schnellladung: Jetzt mit USB-C-Eingang und -Ausgang, 100W PD Zwei-Wege-Schnellladung. Inklusive Notfall-Flash-Ladung - volle...

18.517 Bewertungen Jackery Solargenerator 240 v2 mit 80W Solarpanel, 256Wh LiFePO4 Powerstation, 300W AC... Passt in jeden Rucksack: kompakt und platzsparend, mit faltbarer Griff und Schlaufe ist die Jackery 240 v2 tragbare Powerstation perfekt für...

5 Anschlüsse, 1 Stunde Schnellladung: Jetzt mit USB-C-Eingang und -Ausgang, 100W PD Zwei-Wege-Schnellladung. Inklusive Notfall-Flash-Ladung - volle...