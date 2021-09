Apple Watch 7: Alte Bänder möglicherweise nicht kompatibel & Größenvergleich

Wird die Apple Watch 7 der heimliche Star der anstehenden Keynote? Jedenfalls gibt es kurz vor der Präsentation weitere Details, die wir gerne mit euch teilen möchten. Wir wir ja wissen, wird die Watch 7 ein neues und kantiges Design erhalten. Während die Änderungen in den letzten Jahren am Design immer nur recht klein ausgefallen sind, konnte man auch die alten Armbänder weiterhin nutzen.

Bisher kann man jedes Armband an jeder verfügbaren Apple Watch nutzen. Und aufgrund des neuen Designs könnten die alten Armbänder nicht mehr mit der Apple Watch 7 kompatibel sein. Doch diese Aussage ist noch nicht in Stein gemeißelt: Der Leaker UnclePan, der zuerst die neuen Größen der Watch 7 gezeigt hat, geht davon aus, dass die alten Bänder auch mit der neuen Version kompatibel sind. Der ebenfalls oft zuverlässige Leaker Max Weinbach sagt hingegen, dass alte Armbänder nicht mit der neuen Apple Watch kompatibel sein werden.

Wir müssen uns auf jeden Fall noch ein paar Tage gedulden, bis Apple offizielle Aussagen macht. Sollten alte Bänder wirklich nicht mehr kompatibel sein, könnte ich mir vorstellen, dass einige Nutzer und Nutzerinnen auf die neuste Version verzichten, vor allem dann, wenn man wirklich viele Wechselbänder Zuhause hat.

Was durchaus okay ist und auch schon praktiziert wird: Apple bietet neue Watch-Armbänder optimiert für die neusten Generationen an. Dennoch lassen sich diese Bänder auch mit älteren Generationen nutzen, wobei diese nicht zu 100 Prozent perfekt passen.

Wäre das für euch ein Grund die neue Watch nicht zu kaufen?

So groß ist die Apple Watch Series 7

9to5Mac hat zudem ein Größenvergleich für euch und stellt die Apple Watch 3, Apple Watch 6 und Apple Watch 7 gegenüber. Gezeigt wird die kommende 45mm Apple Watch 7. Gleichzeitig könnt ihr auf den Mockups sehen, wie deutlich größere Zifferblätter auf den neuen Modellen aussehen könnten. Laut Bloomberg gibt es folgende Änderungen bei den Zifferblättern:

„Modular Max“ zeigt die Uhrzeit digital neben einer kleinen Komplikation an, während darunter größere Komplikationen, die sich über die Länge des Bildschirms erstrecken, übereinander gestapelt sind. Dies ist eine Verbesserung gegenüber dem aktuellen Infograph Modular Blatt, das nur eine große Komplikation anzeigen kann.

Das Zifferblatt „Continuum“ ändert sich je nach Zeitverlauf und aktueller Stunde.

Ein Weltzeitzifferblatt – intern Atlas und World Timer genannt – zeigt dem Benutzer alle 24 Zeitzonen gleichzeitig an. Ein äußeres Zifferblatt zeigt die Zeitzonen an, während das innere Zifferblatt die Zeit an jedem Ort anzeigt. Die Nutzer können wählen, ob sie die Zeit in digitaler oder analoger Form sehen möchten. Dieses Zifferblatt ähnelt den von Patek Philippe, Breitling und Vacheron Constantin eingeführten Zifferblättern.

Gleichzeitig soll es neue Zifferblätter in Kooperation mit Hermès und Nike geben.

(via 9to5Mac, Foto oben: Prosser/RendersbyIan)