JBL stellt mehrere neue Kopfhörer und Lautsprecher vor

Eigentlich würde ich heute durch die Messehallen in Berlin schlendern und mir die Neuerscheinungen der verschiedenen Hersteller ganz genau ansehen. Aber wie wir alle wissen: Corona regiert weiterhin die Welt und auch in diesem Jahr werden Produkte digital präsentiert. Nun hat der Audio-Experte JBL seine Neuerscheinungen vorgestellt.

JBL Flip 6: Großartiger Sound für jedes Abenteuer

Der JBL Flip 6 kommt außen und innen mit vielen Neuerungen zurück, setzt aber dennoch die Linie seiner legendären Vorgängermodelle fort. Der brandneue Bluetooth-Lautsprecher beeindruckt mit neuem Logo-Design, hochwertigen Materialien und aufgefrischter Farbpalette. Der JBL Flip 6 überzeugt mit noch besserem JBL Pro Sound und das in seinem bisher coolsten Gehäuse.

Zwei Passivradiatoren für tiefe Bässe

Leistungsstarker Tieftöner in Racetrack-Form

Ein separater Hochtöner für zusätzliche hohe Frequenzen

JBL PartyBoost-Funktion

12 Stunden Musikwiedergabe

Drahtloses 5.1 Bluetooth-Streaming

IP67 Wasser- und Staubschutz

Der JBL Flip 6 ist ab November 2021 für eine unverbindliche Preisempfehlung von 139 Euro erhältlich. Der Bluetooth-Lautsprecher ist in neun Farben verfügbar: Dusty Pink, Grey Stone, River Teal, Fiesta Red, Ocean Blue, Midnight Black, Steel White, Forest Green oder Squad.

JBL PartyBox: Stärkerer Sound, ausgefeilte Lichtshows und weitere neue Funktionen

Die JBL PartyBox 710 und die JBL PartyBox 110 machen jede Party zu einem Erlebnis der besonderen Art. Konzipiert für die ultimative Party-Performance, vereinen die beiden neuen Lautsprecher einen noch leistungsfähigeren JBL Pro Sound mit einer komplett neu gestalteten Lichtshow.

Leistungsstarker JBL Pro Sound mit 800 Watt Ausgangsleistung

Robuste Räder und Griff, um die Party überallhin mitzunehmen

Schillernde Lichtshow synchron zum Takt der Musik mit Farblauf-Strobe, 8er-RGB-Animation,

Farbprojektionslicht, Sternenlicht und Clublicht

Farbprojektionslicht, Sternenlicht und Clublicht 2x 2,75-Zoll-Hochtöner mit minimaler Verzerrung, 2x verbesserte hochempfindliche 8-Zoll-

Auslenkungstreiber und optimierte Bassreflexöffnung für stärkere und tiefere Bässe

Auslenkungstreiber und optimierte Bassreflexöffnung für stärkere und tiefere Bässe Spritzwasserschutz gemäß IPX4

Gitarren- und Mikrofoneingänge

Bluetooth- und USB-Eingang

True Wireless Stereo auf Knopfdruck: Zwei Lautsprecher kabellos miteinander verbinden für

einen noch gewaltigeren Stereosound

einen noch gewaltigeren Stereosound JBL PartyBox-App: Steuerung der Party mit dem Smartphone: Titel ändern, Lightshow

anpassen und vieles mehr

Die JBL PartyBox 710 ist ab Oktober 2021 im Handel verfügbar, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 749 Euro. Die JBL PartyBox 110 ist seit Juli in Deutschland und Österreich sowie seit September in der Schweiz verfügbar, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 359 Euro.

JBL Reflect Flow PRO: Individueller Sound ohne Kompromisse

Die neuen kabellosen Ohrhörer von JBL liefern einen individuellen Sound, der perfekt passt. Der JBL Reflect Flow PRO ist vollgepackt mit Upgrades und aufregenden neuen Funktionen und garantiert einen hervorragenden, sicheren Sitz. Er wird ergänzt durch die mit aktivem Noise-Cancelling ausgestatteten JBL Tune 130NC und 230NC, die Nachfolger der beliebten JBL Tune 125TWS und JBL Tune 225TWS.

Adaptives Noise-Cancelling mit Smart Ambient

Bis zu 30 Stunden Wiedergabezeit mit Qi-kompatibler kabelloser Aufladung (10 + 20 mit

aktiviertem BT; 8 + 20 mit aktiviertem ANC)

aktiviertem BT; 8 + 20 mit aktiviertem ANC) Schnelles Aufladen (10-minütiges Aufladen = 1 Stunde Wiedergabezeit)

Wasserdichter IP68-Schutz

6,8-mm-Treiber liefern JBL Signature Sound

TWS POWERFIN für sicheren Sitz

6-Mikrofon-Technologie, zwei Beamforming-Mikrofone plus ein drittes zur Windunterdrückung

an jedem Ohrhörer

an jedem Ohrhörer Direkter Zugriff auf den Google-Sprachassistenten über Hot-Word-Aktivierung

Bluetooth 5.0

Schnelle Kopplung durch Google Fast Pair

Dual Connect + Sync

Anpassbare, All-Access-Berührungssteuerung

Kompatibel mit der JBL Headphones App

Die mit dem Red Dot Produkt Design Award 2021 ausgezeichnete JBL Reflect Flow PRO sind ab Oktober 2021 für 179 Euro in den Farben Schwarz, Blau, Weiß und Pink erhältlich. Der JBL Tune 230NC ist ab Oktober 2021 für 99 Euro in den Farben Schwarz, Weiß, Blau und Sand erhältlich. Die JBL Tune 130NC sind ab Oktober 2021 für 99 Euro in den Farben Schwarz, Weiß und Blau erhältlich.