Apple Watch 7: Neue Renders zeigen kantiges Design

Jon Prosser hat mal wieder neue Informationen erhalten. Diesmal geht es um die Apple Watch Series 7. Diese soll in der nächsten Generation erstmals ein signifikantes Designupdate bekommen. Während man bisher auf runde Kanten setzt, soll die Apple Watch 7 deutlich kantiger werden.

Zusammen mit RendersbyIan präsentiert Prosser seine Erkentnisse in seiner Tech-Show „Front Tech Page“ auf YouTube. Gleichzeitig soll die Watch 7 in neuen Farben daherkommen und erstmals auch in Grün erhältlich sein. Die blaue Variante soll zudem deutlich heller werden – Apple wird hier wohl die Farben des iPad Air übernehmen.

Zu neuen Funktionen kann Prosser aktuell noch nichts sagen. Er hat bisher nur Fotos und CAD-Dateien gesehen, aus denen die neuen Renders entstanden sind. Es ist davon auszugehen, dass Apple der Watch 7 sicherlich neue Gesundheitsfunktionen spendieren wird.

Wie immer gilt: Gerüchte sind mit Vorsicht zu genießen. Prossers Quelle kann nicht genau sagen, ob es sich hier wirklich um die Apple Watch 7 oder schon um die Apple Watch 8 für 2022 handelt. Im September haben wir Gewissheit, denn dann stellt Apple gewöhnlich die nächste Generation vor.