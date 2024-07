Back to School 2024: Apple schenkt euch AirPods oder Apple Pencil

Heute ist die diesjährige „Back to School“-Aktion gestartet und qualifizierter Käufer und Käuferinnen bekommen beim Kauf eines Macs oder iPads kostenlos AirPods oder einen Apple Pencil mit dazu. Zudem könnt ihr als Bildungskunde 20 Prozent beim Kauf von Apple Care sparen. Die Aktion ist bis zum 21. Oktober 2024 gültig und hier geht es in den EDU-Store.

Wer ist berechtigt?

Die für diese Werbeaktion qualifizierten Personen sind Lehrkräfte und Mitarbeiter von Bildungseinrichtungen, Studierende und Eltern wie im Folgenden definiert.

Mitarbeiter von Bildungseinrichtungen – Jeder Mitarbeiter einer öffentlichen oder privaten Bildungseinrichtung in Deutschland ist kaufberechtigt.

– Jeder Mitarbeiter einer öffentlichen oder privaten Bildungseinrichtung in Deutschland ist kaufberechtigt. Studierende an Hochschulen – Studierende, die eine Hochschule in Deutschland besuchen bzw. an einer Hochschule in Deutschland zugelassen sind, sind kaufberechtigt.

– Studierende, die eine Hochschule in Deutschland besuchen bzw. an einer Hochschule in Deutschland zugelassen sind, sind kaufberechtigt. Eltern von Hochschulstudenten – Eltern, die für ihr Kind einkaufen, das derzeit eine öffentliche oder private Hochschule in Deutschland besucht bzw. an einer öffentlichen oder privaten Hochschule in Deutschland zugelassen ist, sind kaufberechtigt.

Welche Produkte sind qualifiziert?

Qualifizierte Macs : iMac, Mac mini, MacBook Pro und MacBook Air.

: iMac, Mac mini, MacBook Pro und MacBook Air. Qualifizierte iPads: M4 iPad Pro und M2 iPad Air.

Die „Back to School“-Aktion ist nicht nur in Deutschland gestartet, sondern auch in Österreich und der Schweiz – hier gibt es Geschenkkarten statt Produkte dazu.