Bluestein Armbänder für die Apple Watch (Ultra): Wie von Apple, nur deutlich günstiger

Wer sich für die Apple Watch Ultra entschieden hat, muss sich bei der Bestellung für ein Armband entscheiden. Apple bietet ein Alpine Loop, ein Trail Loop und ein Ocean Armband an. Jedes Modell ist in drei Farben erhältlich und kostet 99 Euro. Die Armbänder sind zwar für die Apple Wacht Ultra gemacht, können aber auch mit älteren 44mm und 45mm Modellen genutzt werden.

Bluestein kopiert Apples Armbänder

Wer für ein neues Armband keine 100 Euro ausgeben möchte, kann sich zum Beispiel das Alpine Ultra Armband von Bluestein ansehen. Hier handelt es sich um eine Kopie des Alpine Loop. Das Band kostet nur 34,99 Euro und ist in den Farben Orange, Grau, Polar und Schwarz verfügbar. Schwarz gibt es bei Apple zum Beispiel nicht.

unten: Apples Original

Ich habe das orangene Band vorliegend und muss sagen, dass man auf den ersten Blick kaum Unterschiede erkennen kann. Auf den zweiten Blick sieht man im direkten Vergleich, dass das Orange leicht anders ist, die Schlaufen deutlich steifer sind und die Adapter sowie die Schließe nicht ganz so hochwertig aussehen. Am Handgelenk fühlt sich das Band gleich an, die etwas steiferen Schlaufen ermöglichen sogar ein schnelleres Anlegen.

rechts: Apples Original

Wer Geld sparen möchte, bekommt hier eine gute Kopie. Im Bestellprozess könnt ihr die passenden Adaptergrößen wählen, allerdings sind nicht mehr alle Farben für alle Modelle verfügbar. Die Bänder sind nicht nur mit der Apple Watch Ultra kompatibel, sondern auch mit allen anderen Varianten. Bei Bluestein gibt es lediglich eine Einheitsgröße für einen Handgelenksumfang von 165 bis 250 Millimeter.

Apple Watch Ocean Armband

Das Bluestein Apple Watch Ocean Armband habe ich nicht vorliegend und kann zur Qualität nichts sagen. Auch hier gibt es eine Kopie, die aktuell für nur 24,99 Euro statt für 39,99 Euro zum Kauf angeboten wird. Optisch ist das Band kaum vom Original zu unterscheiden. Verfügbar sind die Farben Schwarz, Orange, Rot, Polar, Midnight und Gelb. Apples Auswahl beschränkt sich auf Mitternacht, Weiß und Gelb.

Edelstahl Gliederarmband

Das Bluestein Edelstahl Gliederarmband kostet 99,95 Euro und ist jetzt auch in der Farbe Titan für die Apple Watch Ultra verfügbar. Die Auslieferung erfolgt hier aber erst ab dem 28. Oktober.