Twitter: Elon Musk will Kurznachrichtendienst nun doch kaufen

Es scheint mittlerweile zu einer großen Farce auszuarten: Elon Musk, Tesla- und Space X-Chef, hat offenbar beschlossen, den Kurznachrichtendienst Twitter (App Store-Link) nun doch kaufen zu wollen. Pro Twitter-Aktie will Musk laut Angaben von The Verge 54,20 USD zahlen. In einem Tweet vom Dienstagabend gab es den gewohnten Tonfall des Unternehmers, der wie schon häufiger Raum für Spekulationen offen ließ.

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022

„Der Kauf von Twitter ist ein Beschleuniger für die Erstellung von X, der Everything-App“, so Musk. Zuvor hatte der Investor-Relations-Account von Twitter bestätigt, dass man einen Brief der Musk-Parteien erhalten habe, den sie bei der SEC („Securities and Exchange Commission“, die US-Börsenaufsicht) eingereicht haben. In der SEC-Einreichung erklärte Musk, dass er „mit dem Abschluss der Transaktion fortfahren“ werde, die im April dieses Jahres ausgehandelt wurde. Als Bedingung zum Abschluss des Deals forderte Musk, dass die Klage, die Twitter nach seinem Rückzug aus dem Twitter-Kauf gegen ihn erhoben hat, vertagt wird.

Elon Musk und Twitter kämpfen seit Monaten um die Übernahme von Twitter. Nachdem Musk zunächst dem Kauf des Unternehmens zugesagt hatte, wollte er den Deal stornieren. Als Begründung gab der Tesla-CEO seinerzeit an, dass Twitter über die Anzahl der Bot-Accounts auf der Plattform gelogen habe. Daraufhin hatte Twitter Musk verklagt, um ihn dazu zu bringen, sich an den ausgehandelten Kaufvertrag zu halten. Ein erster Gerichtstermin in dieser Sache war für den 17. Oktober 2022 vorgesehen.

Interessant ist in diesem Zusammenhang eine Aussage von Ann Lipton, eine Professorin für Wirtschaftsrecht an der Tulane University.

„Das Merkwürdige daran ist, dass es sich um das vorhersehbarste Ende handelt. Natürlich werden Fälle vor der Verhandlung beigelegt, natürlich werden Fälle vor der Aussage des Spitzenmanns beigelegt. Das einzig Überraschende ist, dass es ihm nicht gelungen ist, den Preis für das Geschäft um einen Dollar zu drücken. Es sah vom ersten Brief an, den er abgeschickt hat, schlecht [für Musk] aus.“

Auch Eric Talley, Jura-Professor an der Columbia University, zeigt sich überrascht, dass der Deal nicht mit einem gesenkten Kaufpreis abgeschlossen wurde. Auf der anderen Seite hätte Musk bei einer Verurteilung durch das Gericht, das ihn zwingen würde, das Geschäft abzuschließen, wohlmöglich Zinsen zahlen müssen. Damit hätte der US-Unternehmer wohl deutlich mehr als die veranschlagten 54,20 USD pro Aktie auf den Tisch legen müssen.

So oder so, wirklich seriöses Geschäftsgebaren kann man Elon Musk nicht mehr nachsagen. Twitter kaufen, nein, dann doch nicht, ja, nun aber doch – dieses an einen Kindergarten erinnernde Hin und Her lässt Mr Musk auf dem internationalen Business-Parkett nicht mehr nur exzentrisch, sondern eher lächerlich dastehen. Ist der Ruf erst ruiniert… Wie seht ihr die Farce um die Twitter-Übernahme?