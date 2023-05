Dank Matter: Eve-Geräte ab sofort mit Alexa kompatibel

Darauf haben wir im Prinzip seit der Ankündigung von Matter gewartet: Ab sofort lassen sich die ersten Matter-fähigen Geräte von Eve Systems, genauer gesagt die aktuelle Generation von Eve Energy, Eve Motion sowie Eve Door & Window mit Alexa-Sprachbefehlen über einen Echo-Lautsprecher steuern. Allerdings gibt es dabei auch einige Details zu beachten.

Dieser Echo-Lautsprecher bietet direkte Thread-Unterstützung

Um eine direkte Verbindung mit einem Thread- und Matter-fähigem Eve-Gerät herzustellen, muss dieses mit einem Thread-Border-Router gekoppelt werden. Aus dem Alexa-Universum kommt dazu der Echo der 4. Generation in Frage, der heute ein entsprechendes Update erhalten hat.

Zukünftig werden Eve-Geräte, die mit dem Frustration-Free Setup ausgestattet sind, eine direkte Verbindung zum Thread-Alexa-Netzwerk aufbauen können, sobald sie erstmalig eingeschaltet werden. Wobei das aus HomeKit bekannte Hinzufügen über einen QR-Code ja auch nicht unbedingt eine schwere Aufgabe ist.

Thread-Verbindung per Apple-Device und Steuerung per Alexa

Während die Liste der Amazon-Geräte, die Matter over Thread unterstützen, noch relativ überschaubar ist – unter anderem fehlt ja noch das Update für die beliebten Eero-Router – sind es bei Matter over WiFi schon ganz anders aus. Hier sind im Prinzip alle Alexa-Geräte der letzten Jahre mit dabei, mit dem heutigen Update sogar die zweite Generation von Echo, Echo Dot und Echo Plus.

Ein Szenario, das durchaus realistisch ist: Ihr habt bereits einen Matter Controller mit Thread-Border-Router-Funktionalität aus dem Apple-Kosmos im Einsatz. Also zum Beispiel einen Apple TV 4K der zweiten oder dritten Generation, den neuen HomePod oder einen HomePod mini. Dann reicht in Verbindung damit ein Echo-Lautsprecher mit Matter over WiFi aus – also beispielsweise ein Echo Dot der zweiten bis fünften Generation.

Um das gewünschte Eve-Gerät mit dem Alexa-Lautsprecher zu verbinden, müsst ihr in diesem Fall in der Home-App von Apple den Kopplungsmodus für das gewünschte Gerät aktivieren und danach in der Alexa-App nach neuen Geräten suchen.

Bei der Sprachsteuerung nicht unterstützt werden dabei Drittanbieter-Geräte, wie beispielsweise die smarten Multiroom-Lautsprecher von Sonos.

Das sagt Eve zu den neuen Möglichkeiten

„Ich freue mich sehr darauf, unsere Geräte den Alexa-Kunden zur Verfügung zu stellen“, sagt Jerome Gackel, CEO von Eve Systems. „Eine unserer größten Herausforderungen bei der Einführung der ersten Matter-over-Thread-Geräte in den Haushalten der Kunden ist es, sicherzustellen, dass sie zu Hause die richtige Infrastruktur haben, um sich mit unseren Geräten zu verbinden. Mit dem WWA-Badge von Alexa und der Thread-Unterstützung auf Millionen von Echos, die sich bereits in den Häusern der Kunden befinden, wird die Schaffung dieser nahtlosen Customer Journey erheblich beschleunigt.“

Zur Auswahl stehen aktuell drei Geräte: Die smarte Steckdose Eve Energy für 39,99 Euro, der Eve Motion Bewegungsmelder für 49,99 Euro sowie der Tür- und Fensterkontakt Eve Door & Window für ebenfalls 49,99 Euro. Alle drei Modelle können direkt mit der für den Betrieb notwendigen Matter-Firmware bestellt werden.