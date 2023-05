Betrug: Früherer Apple-Mitarbeiter muss 19 Millionen USD an Apple zahlen

Wir hatten in der Vergangenheit bereits darüber berichtet, dass ein ehemaliger Apple-Mitarbeiter versucht hat, Apple um einige Millionen zu betrügen. Nun ist in diesem Fall ein entsprechendes Gerichtsurteil gefällt worden, wie auf der Website der zuständigen kalifornischen Justizbehörde zu lesen ist.

Dhirendra Prasad (55) wurde zu einer dreijährigen Gefängnisstrafe verurteilt und muss mehr als 19 Millionen USD Entschädigung an Apple zahlen, weil er dem Tech-Konzern durch Post- und Telekommunikationsbetrug rund 17 Millionen USD gestohlen hat. Prasad wurde ursprünglich im März 2022 angeklagt und bekannte sich im November des letzten Jahres zum Betrug an apple und damit verbundenen Steuervergehen schuldig.

Der frühere Apple-Mitarbeiter war zwischen 2008 und 2018 beim Konzern beschäftigt und arbeitete hauptsächlich als Einkäufer in Apples globaler Service-Lieferkette, wo er Teile und Dienstleistungen von Zulieferern kaufte. In seiner schriftlichen Einlassung gab Prasad zu, dass er um 2011 herum begann, Geld von seinem Arbeitgeber abzuschöpfen, indem er Schmiergelder annahm, Teile stahl, Rechnungen aufblähte und Apple in betrügerischer Weise Waren in Rechnung stellte, die nie geliefert wurden. Er gab auch zu, dass er mit den Erträgen aus seinen Machenschaften Steuern hinterzogen und sich mit den Eigentümern zweier Zuliefererfirmen, die in separaten Fällen angeklagt wurden, zu diesen Aktivitäten verschworen hatte.

Angeklagter nutzte Position als Einkäufer aus

Laut Aussage des Justizministerium der Vereinigten Staaten (DOJ) habe Prasad seine Position als Einkäufer ausgenutzt und Insider-Informationen über die Betrugsaufdeckungstechniken von Apple verwendet, um seine kriminellen Aktivitäten zu verbergen.

„Aufgrund seiner Position bei Apple wurde Prasad ein erheblicher Ermessensspielraum eingeräumt, um autonome Entscheidungen zum Vorteil seines Arbeitgebers zu treffen. Prasad hat dieses Vertrauen missbraucht und seine Macht missbraucht, um sich auf Kosten seines Arbeitgebers zu bereichern – und das alles, während er von Apple Vergütungen im Wert von Hunderttausenden von Dollar in Form von Gehältern und Boni angenommen hat.“

Prasad bekannte sich in einem Fall der Verschwörung zum Post- und Telekommunikationsbetrug und in einem Fall der Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten schuldig. Zusätzlich zu seiner dreijährigen Haftstrafe hat Prasad zugestimmt, 19.270.683 USD an Rückerstattungen zu zahlen – davon 17.398.104 USD an Apple und 1.872.579 USD an die US-amerikanische Bundessteuerbehörde IRS für die von ihm geschuldeten Steuern. Außerdem wurde er angewiesen, Vermögenswerte im Wert von über 5,4 Millionen USD, die die Regierung bereits beschlagnahmt hat, einzubehalten und weitere 8,1 Millionen USD in bar zu zahlen.