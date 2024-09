Das Deutschlandticket soll ab Januar 9 Euro teurer werden

Es wurde in den vergangenen Wochen viel spekuliert, nun gibt es ein erstes Ergebnis. Die Verkehrsminister der Länder haben sich darauf geeinigt, dass das Deutschlandticket ab dem kommenden Jahr statt 49 Euro dann 58 Euro kosten soll. Bestätigt wurde das von Oliver Krischer, Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, gegenüber der dpa.

Natürlich tat er das nicht, ohne ein paar positive Worte zu verlieren. „Die Einigung auf der Sonder-Verkehrsministerkonferenz zeigt, dass die Länder am Erfolgsmodell Deutschlandticket festhalten und weiterentwickeln wollen“, so Krischer. Und weiter: „Mit diesem Preis schaffen wir es, das Ticket weiter attraktiv zu halten und die Finanzierung auf solidere Füße zu stellen.“

Warum ich das Deutschlandticket nicht nutze

Nach dem Start im vergangenen Jahr habe ich das Deutschlandticket für einige Monate abonniert, das geht ja ganz einfach online. Mittlerweile habe ich es aber schon lange wieder gekündigt. Der Grund? Ich kann mein Fahrrad nicht mitnehmen, ohne zusätzlich zu bezahlen. Ein Monats-Abo für das Fahrrad kostet 29 Euro zusätzlich, insgesamt wäre ich also schon bei 78 Euro.

Für das regionale Monatsticket zahle ich nur ein paar Euro mehr, dafür kann ich mein Fahrrad jederzeit mitnehmen. Montags bis freitags nach 19 Uhr, ganztägig an Wochenenden, gesetzlichen Feiertagen sowie am 24. und 31. Dezember kann ich sogar einen weiteren Erwachsenen sowie bis zu drei Kinder bis 15 Jahren im ganzen Verkehrsverbund mitnehmen.

Was ist mit einem Deutschlandticket für Familien?

Im November wird mein Sohn 6 Jahre alt. Anders als im Fernverkehr, wo er weiterhin mitfahren darf, muss er dann im Nahverkehr eine eigene Fahrkarte kaufen. Das sind pro Fahrt 1,90 Euro. Fällt mal wieder der Kindergarten aus und er kommt mit ins Büro, werden für Hin- und Rückfahrt mal eben 3,80 Euro fällig.

Nun soll mir doch mal jemand erklären, welche Familie mit zwei (älteren) Kindern mit Bus und Bahn „in die Stadt“ fährt, selbst wenn die Eltern in Deutschlandticket haben. Da gehen mal eben 7,60 Euro nur für die Kindertickets drauf. Dafür kann man bei uns in Bochum fast 5 Stunden in einem zentralen Parkhaus parken.

In München bekommt man für 52 Euro im Monat die IsarCard M. Auf Wunsch ist das Ticket übertragbar und Kinder bis 14 Jahren fahren kostenlos mit. Warum geht das in München, nicht aber im Ruhrgebiet und auch nicht beim Deuschlandticket? Warum müssen Kinder, die noch gar kein eigenes Einkommen haben, für ein Ticket bezahlen, wenn sie gemeinsam mit den Eltern fahren? Von einem Deutschlandticket für Familien war bislang nirgends die Rede…

Wie sieht es eigentlich im Ausland aus?

Jetzt, wo ich mich eh schon in Rage geschrieben habe, werfe ich noch gleich einen Blick ins Ausland. Wie sieht es dann da mit den Kindern aus? Beispielhaft habe ich mal beim Verkehrsunternehmen Connexxion nachgeschaut, das unter anderem für den Busverkehr in der Region Nordholland zuständig ist. Dort machen wir ja ab und an Urlaub. Für Kinder im Alter von 4 bis 11 Jahren, die in Begleitung eines Erwachsenen reisen, gibt es dort das Kids Day Ticket. Für: 0 Euro. Habt ihr noch Beispiele, wie kinderfreundlich es in anderen Regionen oder Ländern ist? Dann schreibt doch gerne mal in die Kommentare.