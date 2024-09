Halfbrick+: Neues Gaming-Abo startet für 2,99 Euro im Monat

Das Entwicklerstudio Halfbrick dürfte vielen iOS-Gamern sicherlich durch die bekannten Spiele Jetpack Joyride, Fruit Ninja, Dan the Man, Fish Out Of Water, Gibberish und mehr im Gedächtnis sein. Normalerweise sind die für iOS veröffentlichten Titel allesamt Freemium-Titel, die sich kostenlos herunterladen lassen und über In-App-Käufe für Extras verfügen.

Bereits im letzten Jahr hegte Halfbrick Pläne, eine alternative Monetarisierung für die eigenen Spiele anzubieten, die nun mit dem Modell Halfbrick+ auch offiziell an den Start gegangen ist. Zum Preis von 2,99 Euro/Monat bzw. 34,99 Euro/Jahr kann eine ganze Reihe an klassischen iOS-Games des Entwicklerstudios gespielt werden, die aktualisiert wurden und auf In-App-Käufe, Werbung oder andere störende Freemium-Mechanismen wie Wartezeiten oder Paywalls verzichten.

Nach dem im letzten Jahr erfolgten Softlaunch von Halfbrick+ hat das Entwicklerstudio sukzessive daran gearbeitet, weitere Spiele-Titel hinzuzufügen, um den Dienst noch attraktiver zu machen. Neben den Klassikern Jetpack Joyride und Fruit Ninja Classic gehört auch Dan the Man Classic, Bears vs. Art, Monster Dash, Lazy Dog und mehr zur Spiele-Auswahl. Weitere Titel sollen kontinuierlich hinzukommen.

Zwei Neuerungen: Mega Jump und Nimble Quest

Eine der aktuellsten Neuerungen von Halfbrick+ ist der Arcade-Platformer Mega Jump, bei dem es gilt, so hoch wie möglich zu springen und dabei Monstern auszuweichen sowie Münzen einzusammeln. In den nächsten Wochen soll darüber hinaus auch Nimble Quest bei Halfbrick+ erscheinen, das Ähnlichkeiten mit dem klassischen Spiel Snake aufweist.

A propos Ähnlichkeiten: Das neue Gaming-Abo von Halfbrick weist nicht nur aufgrund der Preispolitik einige Ähnlichkeiten zu Apples eigenem Service Apple Arcade auf. Allerdings konzentriert sich Halfbrick im Vergleich eher auf ein sorgfältig ausgesuchtes Spiele-Angebot mit vielen beliebten Klassikern und dem damit verbundenen süchtig machenden Gameplay.

Das Entwicklerstudio bietet Interessierten einen einmonatigen Gratiszeitraum an, um den Abodienst mit seinen aktuell 20 verfügbaren Games testen zu können. Um Halfbrick+ nutzen zu können, benötigt es die gleichnamige kostenlose App (App Store-Link), in der man die Spiele gratis ausprobieren und das Abo abschließen kann.