iPhone 16-Generation: Apple veröffentlicht Reparaturanleitungen

Seit dem letzten Freitag sind die neuen iPhone 16-Modelle nun auch offiziell im Handel erhältlich. Und auch wenn wir hoffen, dass ihr so kurz nach dem Start noch keinen Bedarf für eine Reparatur habt, hat Apple zeitgleich mit der Veröffentlichung auch die neuen Reparaturanleitungen für das iPhone 16, das iPhone 16 Plus, das iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max herausgegeben.

Die Manuals erhalten technische Anweisungen, um Original-Bauteile von Apple in den iPhone 16-Modellen austauschen zu können. Laut Apple eignen sich die Informationen für „einzelne Techniker“, die über „das Wissen, die Erfahrung und die Werkzeuge“ verfügen, um eine solche Reparatur an den Geräten durchführen zu können.

Apple stellt darüber hinaus ein Support-Dokument zur Verfügung, das aufzeigt, welche Werkzeuge für die Reparaturen benötigt werden. Auf der Self Repair-Website von Apple sind diese für die iPhone 16-Modelle bislang noch nicht gelistet, aber es ist davon auszugehen, dass sie schon bald hinzugefügt werden.

Bessere Reparierbarkeit bei den iPhone 16-Modellen

Wer sein defektes iPhone 16-Gerät selbst reparieren oder einen Akkutausch durchführen möchte, hat bei der neuesten Smartphone-Generation deutlich bessere Karten. Apple selbst hat mitgeteilt, dass man fünf Änderungen an den iPhone 16-Modellen vorgenommen hat, um eine bessere Reparierbarkeit zu gewährleisten.

So verfügen die iPhone 16- und iPhone 16 Plus-Modelle nun unter anderem über einen einfacheren, elektrisch induzierten Akku-Entnahmeprozess. Beispielsweise kann eine 9V-Batteriezelle und -klemme dazu verwendet werden, um den Klebstoff zu entfernen, der den Akku an seinem Platz hält. Beim iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max verwendet Apple leider weiterhin Standard-Klebelaschen, die man zum Lösen des Akkus vorsichtig abziehen muss.

Die neuen Reparaturanleitungen von Apple beinhalten auch teures Spezialwerkzeug, beispielsweise eine Akkupresse, um einen ausgetauschten Akku wieder ins Gerät einsetzen zu können. Dies macht die Reparatur für Privatanwender und -anwenderinnen auch aufgrund der hohen Kosten und des großen Aufwands weiterhin nicht sonderlich attraktiv, so dass sich die Reparaturanleitungen eher an unabhängige Reparaturwerkstätten als an Privatpersonen richten dürften.