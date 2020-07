DHL Paket speichert Login und Kundenkarte jetzt (hoffentlich) dauerhaft

Die Applikation DHL Paket (App Store-Link) nutze ich immer dann, wenn ich den Sendungsstatus eines Pakets einsehen möchte. Ebenfalls habe ich die App im Einsatz, wenn ich ein Paket aus einer Packstation entnehmen will. Hier kann man nämlich seine Kundenkarte scannen und hinterlegen und bekommt Zugriff auf die zwingend notwendige mTAN.

Doch in den letzten Monaten hat sich DHL Paket nicht mit Ruhm bekleckert. Immer wieder wurde man einfach so ausgeloggt, zudem wurde die hinterlegte Kundenkarte nicht richtig gespeichert – und raus geworfen. Mir ist es erst vor ein paar Wochen passiert: Karte war hinterlegt, ich stehe an der Station und muss dann doch meine Karte aus dem Portmonee kramen – ich hatte sie zum Glück mit. Ärgerlich ist das trotzdem.

Mit Version 5.0.4 will man das Problem nun gelöst haben. Die Logindaten als auch die Kundenkarte sollen jetzt dauerhaft gespeichert bleiben. Wirft man einen Blick in die neusten Kommentare, und davon gibt es einige, gibt es aber weitere Probleme: Sendungen werden nicht mehr angezeigt, mTANs entsprechend auch nicht. Das Archiv ist bei einigen Nutzern einfach weg. Ebenso lassen sich Sendungen wohl nicht bezahlen.

Die runderneuerte DHL Paket App wurde Ende Juni vorgestellt und kämpft mit noch so einigen Kinderkrankheiten. Der Download ist weiterhin kostenlos, 32,2 MB groß und für iPhone und iPad erhältlich.