Epic Games: Unreal Engine 5 für nächstes Jahr angekündigt

Das Entwicklerstudio Epic Games, das unter anderem für das beliebte Spiel Fortnite verantwortlich ist, hat die hauseigene Unreal Engine 5 vorgestellt. Wie auf der Website der Entwickler berichtet wird, sollen mit der Weiterentwicklung „fotorealistische Szenen“ möglich sein, die sich „nicht mehr von der Wirklichkeit unterscheiden“ ließen.

Epic Games hat die neue Laufzeitumgebung Unreal Engine 5 erstmals in einer Demo auf einer PlayStation 5 präsentiert – es ist daher davon auszugehen, dass Epic Games an dieser Stelle auch mit Sony kooperiert. Schon in der Vergangenheit erwies sich das Entwicklerstudio als großer Unterstützer von plattformübergreifendem Gaming und brachte die Unreal Engine sowie viele technische Gaming-Verbesserungen auch auf iOS- und Android-Geräte.

Die Unreal Engine 5 soll über zwei große Verbesserungen verfügen, „Nanite“ und „Lumen“. So heißt es beim IT-Portal Golem:

„Bei der Ankündigung der Unreal Engine 5 standen zwei Neuerungen im Vordergrund. Die eine heißt Nanite, damit sollen extrem detailreiche Umgebungen möglich sein. Die andere trägt den Namen Lumen – damit soll vollständig dynamisch berechnetes Licht möglich werden. Für Nanite wird die Raumgeometrie virtualisiert dargestellt – auf der Playstation 5 und anderer sehr schneller Hardware funktioniert das als Stream dank der sehr schnellen Speicher nativ. Für Mobilgeräte unter Android und iOS soll es Werkzeuge geben, mit denen die Datenmengen reduziert werden können.“

Erstmals zum Einsatz kommen soll die neue Unreal Engine 5 in Previews zu Beginn des nächsten Jahres, Ende 2021 soll dann das finale Release erfolgen. Unreal Engine 5 soll von iOS, Android, PCs, macOS, aktuellen und kommenden Spielekonsolen-Generationen unterstützt werden. Auch das bekannte Epic Games-Spiel Fortnite soll Mitte 2021 zur Unreal Engine 5 migriert werden und für die kommenden Spielekonsolen PS5 und Xbox Series X verfügbar gemacht werden. Ein erstes Video, das die Möglichkeiten der Unreal Engine 5 in der Demo „Lumen in the Land of the Nanite“ unter Beweis stellt, findet ihr unter diesem Artikel.