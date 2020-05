PhotoRoom: Warum Apples Lifehack keine Empfehlung ist

An jedem Donnerstagabend werfe ich einen Blick in den App Store. Nicht ganz ohne Grund, denn immerhin wird die digitale Ladenzeile dann aktualisiert und Apple stellt seine neuen Empfehlungen vor. Oftmals entdecke ich so noch das eine oder andere empfehlenswerte Spiel.

Insbesondere im Bereich Apps, also abseits der Spiele, passiert in den vergangenen Wochen und Monaten aber nicht mehr viel. Kein Wunder, denn wirklich spannende neue Ideen für normale Anwendungen scheint es nicht mehr zu geben.

In dieser Woche bin ich über PhotoRoom (App Store-Link) gestolpert, eine Anwendung, die mein Kollege Frederick bereits im vergangenen Jahr vorgestellt hat. Sie wird von Apple prominent ganz oben im App Store als „Lifehack“ beworben. Grund genug also, mal selbst hereinzuschauen, immerhin ist die App kostenlos.

Von der Grundidee ist PhotoRoom gar nicht mal so verkehrt, die App erkennt Objekte, Personen und Tiere im Vordergrund und kann sie ausschneiden. In den folgenden Schritten hat man dann die Möglichkeit, den Hintergrund zu bearbeiten oder komplett auszutauschen. Das funktioniert auch alles soweit ganz gut, wenn das ursprüngliche Bild eine vernünftige Qualität hat.

Pro-Version von PhotoRoom kostet 9,99 Euro pro Monat

Bei einigen Funktionen ist mit bereits bei der Bearbeitung der Pro-Hinweis aufgefallen, trotzdem hat man aber noch viele Möglichkeiten, ohne direkt zur Kasse gebeten zu werden. Das ändert sich dann aber schlagartig, wenn man ein fertig bearbeitetes Bild exportierten möchte.

Kurz vor dem Speichern trifft man in PhotoRoom nämlich noch auf zwei Schalter: „In HD exportieren“ und „Logo entfernen“. Zwei Dinge, die man natürlich gerne anklickt. Und genau hier schlägt PhotoRoom dann zu und empfiehlt ein Upgrade auf die Premium-Version, die natürlich im Abo angeboten wird.

Fällig werden entweder 9,99 Euro im Monat oder 39,99 Euro im Jahr. Und spätestens hier wünsche ich mir die Zeiten zurück, in denen Apps wie Enlight zum Festpreis im App Store angeboten wurden. Nur eines weiß ich ganz sicher: 9,99 Euro würde ich eventuell einmalig für eine App wie diese ausgeben, aber sicher nicht monatlich.