Erste Leaks: Kamera-Setup vom iPhone 16 mit neuem Design

Apple testet vor dem Release der neuen iPhone 16-Generation verschiedene Designs für das Kamera-Setup. Beim Kurznachrichtendienst Twitter/X sind nun neue Informationen des Users Majin Bu aufgetaucht. Obwohl dieser eine eher gemischte Erfolgsbilanz aufweist, wurden gelegentlich genaue Informationen über das Design der kommenden iPhones zur Verfügung gestellt. Sein neuester Beitrag ein erster Blick auf ein echtes iPhone 16-Bauteil sein.

Im Tweet teilte Bu ein Bild dessen, was das Hauptkamera-Gehäuse für das Basismodell des iPhone 16 zu sein scheint, das ein vertikales Kamera-Layout aufweist. Wie MacRumors dazu berichtet, sei man in der Lage, die Echtheit des Bauteil-Designs unabhängig zu überprüfen. Dort heißt es:

„Durch unsere Quellen in der Branche können wir bestätigen, dass es sich bei dem in Bus Posting gezeigten Bauteil um das Hauptkameragehäuse für das I-34-Kameraprojekt handelt, das für die Verwendung im Basismodell des iPhone 16 vorgesehen ist, das später in diesem Jahr auf den Markt kommen soll.“