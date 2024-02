Shovel Pirate: Niedlicher Retro-Platformer gehört aktuell zu Apples Lieblingsspielen

Der App Store ist immer wieder für kleine Gratis-Games gut, die sich schnell und einfach herunterladen und zwischendurch spielen lassen. Mit Shovel Pirate (App Store-Link) gibt es nun einen weiteren Titel, der es aktuell sogar in Apples wöchentliche Kategorie „Unsere Lieblingsspiele“ geschafft hat.

Shovel Pirate lässt sich kostenlos auf iPhones und iPads herunterladen und benötigt zur Installation neben 19 MB an freiem Speicherplatz auch iOS bzw. iPadOS 11.0 oder neuer. Offiziell wird auch eine deutsche Lokalisierung für das Spiel angepriesen, bei meinem Versuch startete Shovel Pirate allerdings auf Englisch. Wer nach dem Ausprobieren von Shovel Pirate die Vollversion freischalten möchte, zahlt einmalig 1,99 Euro – ein fairer Deal. Insgesamt kommt das Game ohne Werbung oder weitere Abonnements aus.

„Folge der Karte, suche nach Hinweisen und sammle alle Schätze! Spiele als Pirat auf der Suche nach den verrücktesten Schätzen. Shovel Pirate ist ein niedliches Jump’n’Run-Spiel mit lustigen Rätseln, liebenswerten Figuren und cleveren Fallen, die es zu vermeiden gilt.“

So berichtet Entwickler Gionathan Pesaresi über seinen kleinen Retro-Platformer im App Store. Insgesamt stehen in Shovel Pirate 15 actiongeladene Level zur Verfügung, die sich über eine virtuell eingeblendete Tastatur mit Vor- und Zurück-, sowie Springen- und Graben-Buttons absolvieren lassen. Denn der kleine Pirat verfügt über eine eigene Schaufel, mit denen er nicht nur Gegner erledigen, sondern auch in den Leveln versteckte Diamanten ausgraben kann.

Unterwegs sammelt die Hauptfigur dann auch weitere Extras wie Batterien für das Aufladen der eigenen Gesundheit, oder auch Schlüssel zum Öffnen gesperrter Bereiche sowie kleine Karten, die Hinweise auf die versteckten Diamanten geben, ein. Wer sein Lebensherz soweit aufgebraucht hat, dass die Partie vorbei ist, startet im zuletzt gespielten Level und muss nicht komplett von neuem beginnen. Fans von bunten Jump’N’Run- und Retro-Platformer-Games sollten sich Shovel Pirate daher durchaus einmal genauer ansehen.