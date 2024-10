Eufy C31: Neue Video-Türklingel startet für 99,99 Euro

Anker hat mal wieder ein neues Produkt auf den Markt gebracht und auf den ersten Blick sieht die Geschichte auch wirklich spannend aus. Die Eufy C31 ist eine neue smarte Türklingel mit Video-Funktion, die auf Abo-Kosten verzichtet und für 99,99 Euro (Amazon-Link) verkauft wird, wenn ihr den Rabatt-Code auf der Produktseite aktiviert. Es gibt jedoch eine Funktion, die mich persönlich massiv stört. Mehr dazu später.

Schauen wir uns zunächst einmal die Technik-Details an. Die Eufy C31 liefert eine 2K-Auflösung und ein 16:9-Bildformat, das ich bei einer Türklingel nicht für ganz optimal halte. So fehlt oft im unteren und oberen Bereich etwas, insbesondere Köpfe werden schnell abgeschnitten, wenn die Personen zu nah vor der Tür stehen.

Positiv dagegen: Es ist ein 6.500 mAh Akku integriert, der eine kabellose Nutzung ermöglicht. Alternativ kann die Kamera aber auch fest verdrahtet werden und bietet dann zusätzliche Funktionen. „Nutze die vorhandene Verkabelung deiner Türklingel für ununterbrochene Sicherheit. So erhältst du rund um die Uhr Aufzeichnungen und einen 5-Sekunden-Vorpuffer bei Bewegungen, damit du stets geschützt bist“, schreibt Anker in der Produktbeschreibung.

Die Eufy C31 Türklingel kann ohne zusätzliche Hardware verwendet werden und ist mit dem Eufy Chime, Amazon Alexa und Google Assistant kompatibel. Videos können lokal auf einer microSD-Speicherkarte gesichert werden. Alternativ könnt ihr die smarte Türklingel mit der HomeBase 3 verbinden, damit die Videos innerhalb eures Hauses aufgezeichnet und zusätzliche KI-Funktionen freigeschaltet werden.

eufy Video Türklingel mit Kamera C31, 2K FHD, Nachtsicht, Schnellwechsel-Akku/Kabel,... Kristallklare Begrüßung in 2K FHD: Erlebe gestochen scharfe Bilder deiner Besucher in 2K FHD. Selbst bei Nacht entgeht dir dank klarer Aufnahmen...

Echtzeit-Chats, nahtlose Interaktionen: Bei einem Klingeln erscheint sofort ein Videoanruf-Popup auf deinem Handy mit einer Live-Vorschau. Richte...

Besucher werden per Video-Anruf angekündigt

Kommen wir nun zu der Sache, die mich massiv an der Eufy C31 stört. Wenn jemand an der Tür klingelt, erhält man einen Video-Anruf auf allen gekoppelten Geräten. Insbesondere wenn man Zuhause ist, halte ich das für eine unnötig nervige Geschichte. Was bringt es mir bitte, dass mein iPhone eine halbe Minute lang vibriert und bimmelt, wenn ich ohnehin Zuhause bin und bereits auf dem Weg zur Haustür bin.

Bereits vor längerer Zeit habe ich eine Türklingel eines anderen Herstellers ausprobiert und fand diese Art der Benachrichtigung absolut nervig. Klassische Push-Mitteilungen sind meiner Meinung nach viel besser geeignet.

Lieber zur besseren Eufy E340 Türklingel greifen

Wenn es nach mir geht, solltet ihr lieber zur deutlich besser ausgestatteten Eufy E340 Türklingel greifen, die neu mit 129 Euro nicht bedeutend teurer ist und generalüberholt sogar schon für 95,99 Euro angeboten wird. Hier habt ihr im Prinzip alle Features der günstigeren C31 und darüber hinaus zwei Kameras, von denen in Richtung Boden ausgerichtet ist. So habt ihr auch Pakete vor der Haustür immer im Blick. Zudem ist der interne Speicher bei dieser Türklingel fest integriert und es ist keine microSD-Karte notwendig.

Angebot eufy Security Video türklingel E340, Dual türklingel mit Kamera mit Paketerkennung,... ZWEI KAMERAS, DOPPELTE SICHERHEIT: Zwei Kameras ergänzen sich für eine erweiterte Sicht. Die Frontkamera konzentriert sich auf Personen, während...

SICHERHEIT IN FARBE, AUCH BEI NACHT: Wir bringen Licht ins Dunkel mit unserem branchenweit einzigartigen Dual-Licht-System. Mit einem...