Google Assistant ist der beste Sprachassistent in einem Smartphone

Wer sich für ein iPhone entscheidet, entscheidet sich auch für Siri. Mit Siri könnt ihr euer Smart Home steuern, das ist auch die einzige Möglichkeit um HomeKit-Geräte und Kameras anzusprechen (wird sich mit Matter ändern), News abrufen, Timer starten, Fragen nachschlagen und vieles mehr. Doch viele werden es sicherlich kennen: Relativ häufig versagt Siri, kann das Problem nicht lösen und lässt Funktionalität vermissen. Es ist mir immer noch ein Rätsel, warum man auf dem HomePod und der Apple Watch mehrere Timer gleichzeitig stellen kann, auf dem iPhone aber nicht.

Der YouTuber Marques Brownlee hat in seinem neusten Video die verschiedenen Sprachassistenten in einem Smartphone gegeneinander antreten lassen. Mit dabei sind Google Assistant, Siri, Bixby und Alexa. Unter anderem wurden simple Fragen gestellt, zudem aber auch weitere Nachfragen entsprechend zu einem Thema. Immer wieder hat der Google Assistant gezeigt, was er kann. Und genau aus diesem Grund ist laut Brownlee der Google Assistant der aktuell beste Sprachassistent in einem Smatphone. Siri schafft es auf Platz 2, Bixby ist drittplatziert und Alexa vollkommen abgeschlagen.

Dass Alexa auf dem letzten Platz landet, ist nicht verwunderlich, da Alexa nicht direkt und tief in ein Smartphone-System integriert ist. Über die Echo-Lautsprecher würde man sicherlich andere Ergebnisse erzielen, hier geht es aber nur um Sprachassistenten in Smartphones.

Klickt euch gerne in das Video, in dem ihr alle Tests, Fragen und mehr einsehen könnt.

Fotos: MKBHD/YouTube.