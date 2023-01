GoodNotes 5 erlaubt ab sofort Audioaufnahmen

Mit Apples Notizen-App kann man schon viel machen, mit GoodNotes 5 (App Store-Link) aber deutlich mehr. Die iPad App des Jahres 2022 hat jetzt eine neue Funktion nachgereicht, ab sofort können auch Audioaufnahmen zu Notizen hinzugefügt werden. Stellt sicher, dass ihr die neuste App-Version installiert habt.

Mit dem Audiorecorder könnt ihr wichtige Details direkt einsprechen/aufnehmen und an die Notiz hängen. Die Audioaufnahmen lassen sich abspielen, zudem könnt ihr auch vor- oder zurückspulen. Mit einer Geste können aufgenommene Audioschnipsel schnell gelöscht werden. So kann man zum Beispiel ein Meeting aufnehmen oder Ideen schnell festhalten.

3 Notizbücher kostenlos anlegen

GoodNotes 5 kann kostenlos geladen werden und erlaubt die Verwaltung von drei Notizbüchern. Für uneingeschränkten Zugriff muss die Vollversion einmalig per In-App-Kauf in Höhe von aktuell 10,99 Euro freigeschaltet werden. GoodNotes lässt sich auf iPhone, iPad und Mac verwenden, Apps für Android und Windows sind aber in Arbeit.

Die Funktionen von GoodNotes

Dokumente auf dem Mac erstellen, importieren und bearbeiten

Erstelle digitale Notizbücher und gib Text mit der Tastatur ein oder schreibe und zeichne mit Maus/Trackpad oder dem Apple Pencil, während du Sidecar auf dem iPad verwendest.

Importiere PDF-Dateien sowie Bilder und kommentiere sie in GoodNotes.

Füge Dokumente vom Mac per Drag & Drop bestehenden GoodNotes-Notizbüchern hinzu.

Papierlose Dokumentenverwaltung

Lege Dokumente in Ordnern mit beliebig vielen Unterordnern ab.

Markiere die wichtigsten Dokumente, Seiten und Ordner als Favoriten, um schnell auf sie zuzugreifen.

Erstelle eigene Gliederungen, um einfacher zwischen deinen Dokumenten zu navigieren.

Exportiere Dokumente oder Seiten per Drag & Drop sofort als PDF-Datei.

All deine Notizen immer dabei

Synchronisiere über iCloud die neusten Änderungen, die du auf dem iPad, iPhone oder einem anderen Mac vorgenommen hast.

Erstelle Dokumente auf dem Mac und rufe sie auf einem anderen Gerät ab, um kontinuierlich an ihnen zu arbeiten.

Kann mehr als normales Papier