Das Beste aus 2022: Apple kürt die besten Apps, auch ein deutscher Entwickler ist mit dabei

Jedes Jahr wählt das App Store Redaktionsteam zum Abschluss eines Jahres die besten Apps und Spiele aus. Die besten Apps für iPhone, iPad, Mac, Apple TV und Apple Watch listen wir in diesem Artikel auf.

iPhone App des Jahres: BeReal. Deine Freunde in echt.

BeReal (App Store-Link) hat sich als soziales Netzwerk etabliert und verfolgt ein spannendes Konzept: Pro Tag gilt es ein Foto zu posten, wobei die App den Upload immer nur in einem sehr kurzen Zeitrahmen erlaubt, der jeden Tag unterschiedlich ist. So sollen besonders realitätsnahe und authentische Situationen gezeigt werden. Der Cloud: Nur wer selbst ein BeReal postet, kann die BeReals anderer sehen.

iPad App des Jahres: GoodNotes 5

Bei GoodNotes (App Store-Link) handelt es sich um eine umfangreiche Notizen-, Planer- und PDF-App, die sich als Dokumentverwaltungssystem einen Namen gemacht hat. In diesem Jahr ist ein großes Update auf Version 5 erschienen, wobei die Entwickler pro Jahr wirklich sehr viele Updates und immer wieder neue Funktionen zur Verfügung stellen. Ihr könnt Notizen anlegen, PDFs, Bilder und mehr importieren, Zeichnungen anlegen, Ordner erstellen, Dokumente markieren und mehr. Über die iCloud-Synchronisierung bleiben alle Daten auf allen Geräten auf dem aktuellsten Stand. Der Download ist kostenlos und erlaubt drei Notizbücher, den Vollzugriff muss man dann per einmaligen In-App-Kauf freischalten.

Mac App des Jahres: MacStammbaum 10

Die App MacStammbaum 10 (App Store-Link) stammt von der Synium Software GmbH aus Deutschland. Mit dem Programm kann man seine persönliche Familiengeschichte anschaulich darstellen. Es gibt 3D-Ansichten, aussagekräftige Diagramme, aufschlussreiche Berichte sowie Statistiken und weitere Auswertungen. In Version 10 wurden viele neue Funktionen eingeführt, unter anderem eine neue Quellenverwaltung, eine optimierte Benutzeroberfläche, Personengruppen sowie ein virtueller Baum, der die Verbindungen noch klarer darstellt.

Apple TV App des Jahres: ViX

Hier haben wir schlechte Nachrichten: ViX ist nicht im deutschen App Store verfügbar. Es handelt sich um einen Streaming-Anbieter, der vorwiegend in Mexiko und den USA tätig ist. Unter anderem gibt es zahlreiche Sportübertragungen, in Mexiko wird unter anderem die Fußball-Weltmeisterschaft gezeigt. ViX war zuvor unter dem Namen PrendeTV bekannt und wurde Ende März in ViX umbenannt.

Apple Watch App des Jahres: Gentler Streak Workout Tracker

Der Gentler Streak Workout Tracker (App Store-Link) ist ein Bewegungs- und Fitnesstracker mit einer Besonderheit: Die Gesundheit steht immer an erster Stelle. Die App gibt Empfehlungen für Ruhephasen, Pausen und Workouts. Die App für die Apple Watch zeigt dabei die Herzfrequenzbereiche und den Trainingseffekt während des Trainings in Echtzeit an. Die Nutzung ist kostenlos, alle Funktionen sind aber nur im Abo erhältlich.

App Store Trend Gewinner des Jahres – kultureller Einfluss

How We Feel (The How We Feel Project, Inc.) (USA) – die App hilft Nutzern und Nutzerinnen, schwierige Emotionen in Worte zu fassen, und bietet Strategien, diese Gefühle in diesem Moment zu bewältigen.

Dot’s Home (Rise-Home Stories Project) (USA) – beleuchtet die systembedingten Ungerechtigkeiten im Wohnungswesen und die sich daraus ergebenden Auswirkungen in Communitys of Color durch eine fesselnde und nachdenkliche Zeitreise.

Locket Widget (Locket Labs, Inc.) (USA) – ermöglicht es Nutzern und Nutzerinnen, Live-Fotos direkt auf den Startbildschirm von Familie und Freunden zu senden und fördert so eine intime Verbindung zwischen geliebten Menschen, frei von üblichen Social Media-Zwängen.

Wasser trinken Erinnerung Lama (Vitale Mogylevets) (Ukraine) – macht mit seinem farbenfrohen Design und seiner behutsamen Führung das Erreichen von Zielen der Flüssigkeitsaufnahme zum Vergnügen. Mit kreativen Herausforderungen, Erinnerungen und knuddeligen Charakteren hält es die Nutzer und Nutzerinnen auf Kurs.

Inua – A Story in Ice and Time (ARTE Experience) (Frankreich) – ist ein fesselndes, mystisches Abenteuer, in dem Nutzer und Nutzerinnen unter Bezug von Traditionen, Folklore und atemberaubende Erzählungen der Inuit, historische Ereignisse erforschen.

App Stores Charts 2022

Meistgekaufte iPhone-Apps

Blitzer.de PRO Threema. Sicherer Messenger Oje, ich wachse! AutoSleep Schlaftracker ADAC Camping / Stellplatz 2022 food with love Forest – Bleib fokussiert Babyphone 3G WeatherPro PeakFinder

Meistgeladene iPhone-Apps

CovPass Corona-Warn-App WhatsApp Messenger Google Maps – Transit & Essen PayPal TikTok: Videos, Lives & Musik Instagram DB Navigator VR SecureGo plus Google

Meistgekaufte iPad-Apps

Procreate Messenger für WhatsApp on iPad AnkiMobile Flashcards Affinity Photo MyScript Calculator ADAC Camping / Stellplatz 2022 Affinity Designer LumaFusion Book Creator for iPad WeatherPro for iPad

Meistgeladene iPad-Apps