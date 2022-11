iPhone 14 Plus-Werbespot: Apple entfernt Gesang aufgrund von Missverständnissen

Zur Einführung des iPhone 14 und des iPhone 14 Plus hat Apple passende Werbevideos in den sozialen Medien und bei YouTube veröffentlicht. Nun hat man diese aktualisiert und den Gesang entfernt, da der Text des Songs „Biggest“ von Idris Elba missverstanden werden könnte. Der Ausschnitt des Liedes wiederholte das Wort „Biggest“ mehrfach.

„Die Art und Weise, wie das Wort in dem Lied ausgesprochen wurde, führte jedoch dazu, dass einige Leute stattdessen eine beleidigende rassistische Bemerkung hörten. Fast unmittelbar nach Erscheinen des Werbespots im September wurde das Wort zu einem viralen Meme. Zwei Monate später hat Apple reagiert und den Gesang vollständig aus dem Soundtrack der Werbung entfernt.“

So berichtet 9to5Mac über das Werbevideo von Apple. Wer sich nun den Spot für das iPhone 14 und iPhone 14 Plus bei YouTube ansieht, hört keinen Gesang mehr, sondern nur noch instrumentale Musik im Hintergrund. Damit soll die von vielen Personen bemängelte Wortverwechslung vermieden werden.

Der Text im Werbevideo lautete ursprünglich, „Biggest, biggest, biggest, biggest, biggest, biggest, it’s the biggest bounce of the summer“ und spielte auf die 6,7″-Displaygröße des iPhone 14 Plus an. Ohne entsprechenden Kontext konnte man die Silben von „biggest“, die mit der Musik überlagert wurden, jedoch als N-Wort missverstehen. Nach der Kritik hat Apple nun die Werbevideos aktualisiert und den Text komplett entfernt. Die Song-Credits von Idris Elba werden weiterhin unter dem Video gelistet.