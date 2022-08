Highlights der Woche: iPhone-Keynote findet wohl am 7. September statt

Der gut vernetzte Apple-Experte Mark Gurman will erfahren haben, dass Apple am 7. September die nächste Keynote abhalten wird. Dann wird Apple das iPhone 14 und die Apple Watch Series 8 vorstellen, vermutlich auch die neuen AirPods 2. Wenn der 7. September stimmt, sollten die entsprechenden Einladungen mit der offiziellen Bestätigung in der Woche ab dem 29. August eintrudeln. Vorbestellungen sollten dann am 9. September starten, der Markstart wäre am 16. September. Wollt ihr ein neues iPhone, eine neue Apple Watch oder neue AirPods kaufen?

Kündigung wegen TikTok-Video?

Die Mitarbeiterin namens Paris Campbell hatte bei TikTok ein Video geteilt, in dem sie grundlegende hilfreiche und öffentlich zugängliche Tipps gibt, was zu tun sei, wenn das iPhone gestohlen wird. Einige Tage nach der Veröffentlichung erhielt Campbell einen Anruf von ihrem Vorgesetzten, der ihr mitteilte, dass sie gegen die Apple-Richtlinien verstoßen habe, da sie sich öffentlich als Apple-Mitarbeiterin zu erkennen gegeben habe. Campbell berichtete darüber in einem weiteren TikTok-Video. Die Apple-Richtlinien verbieten dies allerdings nicht, wie MacRumors berichtet. Mehr Details zum Fall findet ihr hier.

Foto: Jon Prosser, Ian Zelbo.