Pixelmator Photo setzt auf neues Abo-Modell, neue Mac-App angekündigt

Jetzt hat es die nächste App erwischt: Die iOS-App Pixelmator Photo (App Store-Link) setzt künftig auf ein Abo statt auf eine Einmalzahlung. Bisher hat die App bis zu 7,99 Euro einmalig gekostet, jetzt kostet ein Monat 5,49 Euro beziehungsweise ein Jahr 26,99 Euro. Ein Einmalkauf bleibt zwar erhalten, ist mit 54,99 Euro aber mal eben um 650 Prozent gestiegen. Immerhin: Bestandskunden und Kundinnen, die Pixelmator Photo gekauft haben, können die App weiterhin uneingeschränkt nutzen und müssen kein Abo abschließen.

Die Begründung ist ähnlich wie bei fast allen anderen Unternehmen: Laufende Kosten müssen gedeckt werden, was mit einer einmaligen Zahlung eben nicht klappt. Die folgende Grafik (Beispiel von Ulysses) illustriert das Problem sehr gut:

Wie bei den meisten Produkten mit Abo gibt Pixelmator zu, dass einige Gelegenheitsnutzer und Nutzerinnen nicht mehr länger ein laufendes Abonnement für etwas bezahlen wollen, das sie nicht so oft benutzen. Wiederkehrende Einnahmen von engagierten Nutzern und Nutzerinnen helfen jedoch dabei, die Entwicklung der Anwendung bis weit in die Zukunft zu unterstützen, wobei alle neuen Funktionen veröffentlicht werden, sobald sie fertig sind – anstatt Funktionen in einer neuen Hauptversion mit Upgrade-Kosten zu bündeln.

Tipp: Snapseed (App Store-Link) ist eine kostenlose und sehr empfehlenswerte Bildbearbeitungs-App für iPhone und iPad!

Pixelmator Photo für Mac kommt wohl noch Ende des Jahres

Gleichzeitig arbeitet das Team an einer Mac-Version von Pixelmator Photo. Es wird sich um eine native App für macOS handeln, die entweder noch gegen Ende des Jahres, aber spätestens Anfang nächsten Jahres bereitgestellt werden soll. Und wer das neue Abonnement in Pixelmator Photo für iOS abschließt, wird auch Pixelmator Photo für Mac ohne Zusatzkosten nutzen können. Heißt aber auch: Pixelmator Photo für Mac gibt es nur mit Abo.

Immerhin: Die Bildbearbeitungs-Apps Pixelmator und Pixelmator Pro setzen weiterhin auf einen Einmalkauf – bisher gibt es keine Anzeichen, dass auch diese Apps umgestellt werden. Nur eine Frage der Zeit?