Geminos: Faltbarer Dual-Screen mit 24 Zoll geht bei Kickstarter durch die Decke

Immer wieder gibt es bei der Crowdfunding-Plattform Kickstarter spannende Projekte, die aufgrund ihrer innovativen Funktionen schon nach kurzer Zeit voll finanziert werden. Aktuell gibt es mit dem Geminos Desktop Dual-Monitor ein solches Produkt: Laut Angaben des Projektteams von Mobile Pixels Inc. aus Irwindale in den USA wurde die Kampagne bereits nach 36 Minuten voll finanziert. Um das Produkt realisieren zu können, wurde 24.581 Euro benötigt, mittlerweile sind auf dem Kickstarter-Konto jedoch mehr als 1,73 Millionen Euro von derzeit 2.631 Unterstützern und Unterstützerinnen eingegangen.

Offenbar hat das Entwicklerteam von Mobile Pixels mit der Kampagne einen Nerv getroffen: Dual-Screen-Setups erfreuen sich spätestens seit der Corona-Pandemie und einer Verlagerung vieler Tätigkeiten ins Home Office immer größerer Beliebtheit. Der Desktop-Monitor Geminos verfügt über zwei 24-Zoll-LED-Displays mit jeweils 1080p Auflösung und Hintergrundbeleuchtung, einer Bildwiederholfrequenz von 60Hz und einem sRGB-Farbumfang von 97 Prozent. Das Setup lässt sich platzsparend zusammenfalten und wird über eine 100W-Pass-Through-USB-C-Ladestation mit Energie versorgt.

Auslieferung soll im Oktober 2022 erfolgen

Das Besondere am Geminos-Monitor ist die Fähigkeit, die Dual-Screens wie einen Laptop auseinanderzuklappen und an der Basis nach oben schieben zu können. So lässt sich entweder Platz sparen oder mehr Komfort generieren. Laut Angaben von Mobile Pixels soll die Top-Bottom-Ausrichtung der beiden Displays einen ergonomischen Vorteil gegenüber nebeneinander aufgestellten Monitoren bieten.

Der Geminos-Monitor lässt sich aktuell zu Preisen ab 491 Euro plus Versand erwerben, im Handel soll das Gerät dann später das doppelte kosten. Die Auslieferung soll laut Hersteller im Oktober dieses Jahres erfolgen. Wer das Projekt selbst unterstützen möchte, hat noch 16 Tage, genauer gesagt bis zum 3. September 2022, Zeit. Die bekannte YouTuberin iJustine hat den Geminos-Monitor bereits unter die Lupe nehmen können: Ihr Video findet ihr unten eingebunden.

Fotos: iJustine/YouTube.