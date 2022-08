Gurman: iPhone-Keynote soll am 7. September stattfinden

Eine Frage beschäftigt uns schon eine ganze Weile: Wann stellt Apple das nächste iPhone vor? Irgendwann im September, das ist klar. Apple-Experte Mark Gurman wagt jetzt eine Vorhersage: Apples nächste Keynote soll am 7. September stattfinden.

Das ist übrigens ein Mittwoch, was relativ ungewohnt ist. Allerdings: Der Montag zuvor ist in den Vereinigten Staaten ein Feiertag. Die Keynote würde also wie gewohnt am zweiten Arbeitstag der Woche stattfinden. Die Vorbestellungen soll Apple ab dem 9. September entgegen nehmen, die Auslieferung der neuen Geräte soll dann am 16. September folgen. Das wären wie gewohnt Freitage.

Wie in den letzten Jahren soll auch die Keynote, auf der neben der neuen iPhone-Generation wohl auch eine neue Apple Watch gezeigt werden soll, als Online-Stream stattfinden.