iPadOS 16: Stage Manager mit „grundlegend fehlgeleiteter“ Herangehensweise

Der Chefredakteur von MacStories und gleichzeitiges prominentes Mitglied der Apple-Community, Federico Viticci, hat Apples neue Multitasking-Funktion namens „Stage Manager“, der mit iPadOS 16 eingeführt werden soll, harsch kritisiert. Der Ansatz, dem iPad ein neues Maß an Multitasking zu verleihen, sei laut Viticci „grundlegend fehlgeleitet“. Mit der Kritik ist der MacStories-Redakteur nicht allein: Immer mehr Stimmen mehren sich, die eine Verschiebung der Funktion aufgrund ihrer Unzulänglichkeiten von Apple fordern.

Federico Viticci machte seinem Ärger über das Stage Manager-Feature in iPadOS 16 in dieser Woche in einem Twitter-Thread Luft.

I finally went ahead and *disabled* Stage Manager on my iPad Pro. For now.

As much as I love using 3-4 apps at once, the implementation just isn’t there yet. Crashes every few minutes; hard to use multi-window for the same app; UI glitches everywhere.

I hope Apple delays this.

— Federico Viticci (@viticci) August 18, 2022